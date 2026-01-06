Российский голкипер получил травму в матче НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерса» Игорь Шестеркин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты Маммот».
На 13-й минуте Шестеркин после столкновения с форвардом «Юты» Джей Джеем Петеркой упал и резко схватился за ногу. Покинуть лед он смог только с помощью партнеров.
Вместо Шестеркина в игру вступил Джонатан Куик. «Рейнджерс» в итоге уступили в овертайме со счетом 2:3.
В ближайшее время россиянин пройдет медобследование.
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча (17 побед), пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 91,3% бросков.
«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 44 матчах.
