Спорт⁠,
0

Российский голкипер получил травму в матче НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин получил травму в матче НХЛ против «Юты»
Вратарь «Рейнджерса» Игорь Шестеркин не смог доиграть матч с «Ютой»
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерса» Игорь Шестеркин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты Маммот».

На 13-й минуте Шестеркин после столкновения с форвардом «Юты» Джей Джеем Петеркой упал и резко схватился за ногу. Покинуть лед он смог только с помощью партнеров.

Вместо Шестеркина в игру вступил Джонатан Куик. «Рейнджерс» в итоге уступили в овертайме со счетом 2:3.

В ближайшее время россиянин пройдет медобследование.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча (17 побед), пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 91,3% бросков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 44 матчах.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин
