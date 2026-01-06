 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,4 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,95 x 3,45 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,65 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 7,1 x 3,7 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем

Волейболистка Федоровцева пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем
Лидер «Фенербахче» Арина Федоровцева не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов, из-за того что у нее закончилась шенгенская виза, а в выдаче новой ей отказали
Арина Федоровцева
Арина Федоровцева (Фото: Silvano Marco Cesario / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская волейболистка Арина Федоровцева, лидер «Фенербахче» не сыграет в предстоящем гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за визовых проблем. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Встреча состоится 6 января.

«В связи с ограничениями, введенными Польшей в отношении российских граждан, заявление на получение шенгенской визы для нашей спортсменки было подано через другую европейскую страну. Это заявление, рассмотрение которого завершилось незадолго до даты соревнований, было отклонено», — говорится в сообщении «Фенербахче».

Действующая виза 21-летней россиянки истекла в конце года. «В связи с истечением срока действия текущей визы Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну. В результате сложившейся ситуации спортсменка не сможет принять участие в матче», — добавили в «Фенербахче».

Мать и агент спортсменки Екатерина Федоровцева заявила ТАСС, что «невыдача визы нарушает принципы справедливой спортивной конкуренции и является актом неуважения не только к спортсмену и клубу «Фенербахче», но и к Турции в целом».

Федоровцева является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка страны. В Лиге чемпионов «Фенербахче» одержал две победы в двух матчах и занимает первое место в группе B.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
волейбол Польша Турция Арина Федоровцева
Материалы по теме
Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года
Спорт
Один из лучших российских волейболистов ушел из «Динамо» в «Белогорье»
Спорт
В Бразилии опоссум распугал волейболисток во время матча
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ Спорт, 11:33
Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP Спорт, 11:24
Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений Политика, 11:21
Самоирония: кому она нужна и как помогает в деловой сфереПодписка на РБК, 11:14
Три научных лайфхака, которые помогут больше запоминать и меньше забывать Образование, 11:01
Руководители назвали срок, чтобы почувствовать себя компетентным Образование, 11:00
Премиум или роботы-бариста. Почему «золотая середина» кофеен исчезаетПодписка на РБК, 11:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как не потерять криптовалюту в 2026 году. Безопасность кошельков и обмена Крипто, 11:00
WSJ рассказала о неизвестном трейдере, поставившем на свержение Мадуро Политика, 10:57
Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем Спорт, 10:50
Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области Политика, 10:47
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене Спорт, 10:35
Топ-менеджеры — главный ресурс фирмы. Как эйчару уберечь их от истощенияПодписка на РБК, 10:34