Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем

Лидер «Фенербахче» Арина Федоровцева не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов, из-за того что у нее закончилась шенгенская виза, а в выдаче новой ей отказали

Арина Федоровцева (Фото: Silvano Marco Cesario / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская волейболистка Арина Федоровцева, лидер «Фенербахче» не сыграет в предстоящем гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за визовых проблем. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Встреча состоится 6 января.

«В связи с ограничениями, введенными Польшей в отношении российских граждан, заявление на получение шенгенской визы для нашей спортсменки было подано через другую европейскую страну. Это заявление, рассмотрение которого завершилось незадолго до даты соревнований, было отклонено», — говорится в сообщении «Фенербахче».

Действующая виза 21-летней россиянки истекла в конце года. «В связи с истечением срока действия текущей визы Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну. В результате сложившейся ситуации спортсменка не сможет принять участие в матче», — добавили в «Фенербахче».

Мать и агент спортсменки Екатерина Федоровцева заявила ТАСС, что «невыдача визы нарушает принципы справедливой спортивной конкуренции и является актом неуважения не только к спортсмену и клубу «Фенербахче», но и к Турции в целом».

Федоровцева является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка страны. В Лиге чемпионов «Фенербахче» одержал две победы в двух матчах и занимает первое место в группе B.