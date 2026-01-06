 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сборная Швеции впервые за 14 лет выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Шведы в финале победили чехов и стали чемпионами мира в третий раз в истории
Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Швеции в третий раз в истории и впервые с 2012 года победила на молодежном чемпионате мира по хоккею, который прошел в США.

В финале, который состоялся в Сент-Поле (штат Миннесота), шведы обыграли чехов со счетом 4:2.

Шведы ранее брали трофей в 1981 и 2012 годах. С 2012-го чемпионат мира выигрывали только сборные Канады, США и Финляндии.

Чехи становились чемпионами в 2000 и 2001 годах, а в 2023-м дошли до финала.

Российские хоккеисты с 2022 года отстранены от турниров международной федерации (IIHF) из-за военной операции на Украине.

