Спорт
0

Канада впервые за три года попала в призеры молодежного ЧМ по хоккею

Канада взяла бронзу молодежного ЧМ, впервые за три года попав в призеры
Канадцы победили финнов в матче за бронзу. В финале сыграют чехи и шведы
Фото: Stephen Maturen / Getty Images
Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Сборная Канады победила команду Финляндии в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею в США.

Матч в Сент-Поле (штат Миннесота) завершился со счетом 6:3.

Канадцы на трех турнирах подряд проиграли в плей-офф сборной Чехии, пропуская в самой концовке — в 2024 и 2025 годах в четвертьфинале, а в этом году в полуфинале (4:6).

Канадцы только раз оставались без медалей на трех молодежных мировых первенствах подряд — в 1979 — 1981 годах.

В финале чехи сыграют со шведами.

Сборные России не участвуют в турнирах IIHF с 2022 года из-за военной операции на Украине.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей молодежный чемпионат мира по хоккею
