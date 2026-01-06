Канада впервые за три года попала в призеры молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Канады победила команду Финляндии в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею в США.
Матч в Сент-Поле (штат Миннесота) завершился со счетом 6:3.
Канадцы на трех турнирах подряд проиграли в плей-офф сборной Чехии, пропуская в самой концовке — в 2024 и 2025 годах в четвертьфинале, а в этом году в полуфинале (4:6).
Канадцы только раз оставались без медалей на трех молодежных мировых первенствах подряд — в 1979 — 1981 годах.
В финале чехи сыграют со шведами.
Сборные России не участвуют в турнирах IIHF с 2022 года из-за военной операции на Украине.
