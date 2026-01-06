Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году

«РБК Спорт» представляет рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов за 2025 год

Александр Овечкин, Ислам Махачев и Матвей Сафонов (Фото: Андрей Любимов / РБК, Сергей Лантюхов, Максим Константинов / NEWS.ru / Global Look Press)

Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2005 году. Исходя из среднестатистической зарплаты за сезоны 2024/25 и 2025/26 годов на основе данных Spotrac, голкипер заработал без учета бонусов и налогов порядка $11,3 млн.

«РБК Спорт» составил топ-30 самых высокооплачиваемых российских атлетов, исходя из заработка непосредственно от спорта и без учета спонсорских контрактов.

Для хоккеистов НХЛ учитывалась среднегодовая зарплата за два предстоящих сезона (2024/25 и 2025/26), исключая бонусы за достижения определенных целей. В расчет заработка футболистов и бойцов UFC включены бонусы, тогда как доход теннисистов определяется только на основе выигранных призовых.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых стал защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев ($11 млн). Тройку замкнул капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ($10 млн.), чей контракт истекает с клубом летом.

В топ-30 вошло 23 игрока НХЛ. Это связано с тем, что лишь несколько россиян выступает в самых богатых лигах, клубах или успешны в высокооплачиваемых видах спорта.

НХЛ занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых турниров в мире. Но имеет большое отставание в зарплате игроков от топ-4. К примеру, в НБА (3-е место) новичок получает на уровне звезд НХЛ.

В связи с этим первый номер драфта НБА 2025 года Купер Флэгг уступает только семи игрокам НХЛ по зарплате ($13,8 млн), а ставший 8-м на драфте-2025 НБА Егор Демин («Брулкин Нетс») в первый же год вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых российских спортсменов - $6,9 млн.

Помимо вышеозначенных лиг, крупные суммы фигурируют в профессиональном боксе.

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в феврале провели второй бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. Бивол взял реванш у Бетербиева. За этот поединок россияне заработали по $10 млн.

Из бойцов смешанных единоборств в списке присутствует Ислам Махачев, заработавший $7 млн. В декабре он вошел в историю, завоевав титул чемпиона UFC во второй весовой категории. Сейчас Махачев является чемпионом в полусреднем весе. До этого он удерживал пояс в легком весе, после чего поднялся дивизионом выше.

Махачев — единственный представитель ММА в этом списке. Магомед Анкалаев, который в 2025 году провел два чемпионских боя с бразильцем Алексом Перейрой, заработал на гонорарах и бонусах порядка $4,3 млн. По этому показателю он находится в начале четвертого десятка.

Среди российских футболистов в топ-30 вошли полузащитник «Монако» Александр Головин ($6,5 млн) и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, заработавший ($6 млн), согласно данным Capology. Всего три россиянина выступает в топ-5 футбольных лиг, и только Сафонов — в топ-клубе.

Чемпионат Франции по зарплатам заметно уступает Английской премьер-лиги. А из местных топ-клубов только ПСЖ конкурирует на равных с грандами из других стран.

Единственной девушкой в этом рейтинге стала Мирра Андреева, чей заработок составил $4,7 млн. Из теннисистов в топ-30 больше никто не попал.

Теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, а также футболисты Российской Премьер-лиги (РПЛ) замкнули четвертый десяток рейтинга. Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по уровню заработка даже не вошли в топ-50.