Спорт⁠,
0

Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году

Овечкине вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2025 года
«РБК Спорт» представляет рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов за 2025 год
Александр Овечкин, Ислам Махачев и Матвей Сафонов
Александр Овечкин, Ислам Махачев и Матвей Сафонов (Фото: Андрей Любимов / РБК, Сергей Лантюхов, Максим Константинов / NEWS.ru / Global Look Press)

Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2005 году. Исходя из среднестатистической зарплаты за сезоны 2024/25 и 2025/26 годов на основе данных Spotrac, голкипер заработал без учета бонусов и налогов порядка $11,3 млн.

«РБК Спорт» составил топ-30 самых высокооплачиваемых российских атлетов, исходя из заработка непосредственно от спорта и без учета спонсорских контрактов.

Для хоккеистов НХЛ учитывалась среднегодовая зарплата за два предстоящих сезона (2024/25 и 2025/26), исключая бонусы за достижения определенных целей. В расчет заработка футболистов и бойцов UFC включены бонусы, тогда как доход теннисистов определяется только на основе выигранных призовых.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых стал защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев ($11 млн). Тройку замкнул капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ($10 млн.), чей контракт истекает с клубом летом.

В топ-30 вошло 23 игрока НХЛ. Это связано с тем, что лишь несколько россиян выступает в самых богатых лигах, клубах или успешны в высокооплачиваемых видах спорта.

НХЛ занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых турниров в мире. Но имеет большое отставание в зарплате игроков от топ-4. К примеру, в НБА (3-е место) новичок получает на уровне звезд НХЛ.

В связи с этим первый номер драфта НБА 2025 года Купер Флэгг уступает только семи игрокам НХЛ по зарплате ($13,8 млн), а ставший 8-м на драфте-2025 НБА Егор Демин («Брулкин Нетс») в первый же год вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых российских спортсменов - $6,9 млн.

Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году

Помимо вышеозначенных лиг, крупные суммы фигурируют в профессиональном боксе.

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в феврале провели второй бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. Бивол взял реванш у Бетербиева. За этот поединок россияне заработали по $10 млн.

Из бойцов смешанных единоборств в списке присутствует Ислам Махачев, заработавший $7 млн. В декабре он вошел в историю, завоевав титул чемпиона UFC во второй весовой категории. Сейчас Махачев является чемпионом в полусреднем весе. До этого он удерживал пояс в легком весе, после чего поднялся дивизионом выше.

Махачев — единственный представитель ММА в этом списке. Магомед Анкалаев, который в 2025 году провел два чемпионских боя с бразильцем Алексом Перейрой, заработал на гонорарах и бонусах порядка $4,3 млн. По этому показателю он находится в начале четвертого десятка.

Матвей Сафонов&nbsp;

Среди российских футболистов в топ-30 вошли полузащитник «Монако» Александр Головин ($6,5 млн) и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, заработавший ($6 млн), согласно данным Capology. Всего три россиянина выступает в топ-5 футбольных лиг, и только Сафонов — в топ-клубе.

Чемпионат Франции по зарплатам заметно уступает Английской премьер-лиги. А из местных топ-клубов только ПСЖ конкурирует на равных с грандами из других стран.

Единственной девушкой в этом рейтинге стала Мирра Андреева, чей заработок составил $4,7 млн. Из теннисистов в топ-30 больше никто не попал.

Теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, а также  футболисты Российской Премьер-лиги (РПЛ) замкнули четвертый десяток рейтинга. Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по уровню заработка даже не вошли в топ-50.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Михаил Сергачев Игорь Шестеркин Александр Овечкин бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Андрей Свечников Андрей Василевский Иван Проворов Артемий Панарин Кирилл Капризов Илья Сорокин Никита Кучеров Валерий Ничушкин Владислав Гавриков Горловка Павел Бучневич Сергей Бобровский Никита Задоров Евгений Малкин Андрей Кузьменко Владимир Тарасенко UFC Ислам Махачев НБА Баскетбол Футбол Александр Головин Матвей Сафонов теннис Мирра Андреева ...
