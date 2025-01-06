Foot Mercato узнал об интересе «Реала» к защитнику сборной Узбекистана
Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и еще более десяти клубов заинтересованы в приобретении защитника французского «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, пишет Foot Mercato.
«Ланс» планировал продать 20-летнего Хусанова, чей контракт рассчитан до лета 2027-го, позднее, но столкнулся с финансовыми проблемами и теперь рассчитывает получить за игрока более €25 млн.
Хусанов достался «Лансу» за €100 тыс. в 2023-м, когда перешел из белорусского «Энергетика-БГУ», и быстро стал основным защитником.
На прошлой неделе сторона игрока провела переговоры с «Манчестер Сити».
Хусанов в этом сезоне провел за «Ланс» 16 матчей и сделал один голевой пас.
«Ланс» занимает седьмое место в чемпионате Франции.
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