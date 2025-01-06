«Торпедо» прервало победную серию минского «Динамо» в КХЛ
Нижегородское «Торпедо» прервало двухматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в Минске «Динамо» со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
У минчан шайбы на счету Вадима Шипачева (35-я минута) и Егора Борикова (38). У «Торпедо» забивали Максим Летунов (11, 43), Евгений Свечников (32) и Игорь Ларионов — младший (60).
«Торпедо» обыграло «Динамо» на выезде девятый раз подряд.
«Динамо» проиграло впервые за пять матчей и занимает шестое место в Западной конференции, «Торпедо» — восьмое.
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