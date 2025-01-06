Как изменились в цене российские футболисты за 2024 год

Максим Глушенков, пропустивший из-за травмы половину сезона, стал самым подорожавшим игроком, а Федор Чалов больше всех подешевел. Как изменились в цене россияне за 2024 год по данным Transfermarkt— в материале «РБК Спорт»

Максим Глушенков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Самые подорожавшие

Максим Глушенков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Больше всех в рыночной стоимости за год прибавил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. В декабре 2023-го года его стоимость составляла €7 млн. Полузащитник стал лучшим ассистентом прошлого сезона, сделав 14 голевых передач. Летом он перешел в «Зенит» и сумма увеличилась до рекордных €16 млн. Однако с начала сезона он получил две травмы, пропустив в общей сложности 14 игр во всех турнирах. В декабре его сумма упала до €15 млн. При этом он является самым подрожавшим игроком России в 2024-м году.

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков в нынешнем сезоне возглавил рейтинг молодых атакующих полузащитников (shooting midfielders) мира до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его трансферная стоимость увеличилась на €7,8 млн. 19-летний Батраков в этом сезоне занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с десятью голами.

В тройке лидеров по росту трансферной стоимости стал Константин Тюкавин, стоимость которого за год увеличилась с €10 млн до €16 млн. В сезоне 2023/24 он занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 15 голов и отдав девять передач.

Максим Глушенков, «Зенит» (+€8 млн, €15 млн) Алексей Батраков, «Локомотив» (+€7,8 млн, €8 млн) Константин Тюкавин, «Динамо» Москва (+€6 млн, €16 млн) Матвей Сафонов, ПСЖ (+€4 млн, €22 млн) Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (+€3 млн, €18 млн) Тамерлан Мусаев, ЦСКА (+€2,8 млн, €3,5 млн) Станислав Агкацев, «Краснодар» (+€2,5 млн, €3,5 млн) Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» (+2,5 млн, €10 млн) Евгений Латышонок, «Зенит» (+€2,35 млн, €3 млн) Илья Вахания, «Ростов» (+€2,1 млн, €3 млн)

Среди российских футболистов, которые выступают в Европе, больше всех подорожали голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян. Вратарь перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. За французский клуб 25-летний Сафонов провел восемь матчей, три раза сыграв «на ноль». Трансферная стоимость голкипера выросла на €2 млн за пять месяцев в ПСЖ.

Захарян перешел в испанский клуб в августе 2023-го года из московского «Динамо» и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 40 матчей, в которых записал на свой счет гол и две передачи. В июне Transfermarkt увеличил его стоимость до €18 млн. В нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки перед началом сезона и пока не восстановился.

Самые подешевевшие

Иван Сергеев (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Больше всех за год подешевели нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и форвард ПАОКа Федор Чалов. Российские футболисты упали в стоимости на €3 млн. Сергеев, который в сентябре вернулся в самарский клуб, с 2022-го года выступал за петербургский «Зенит». Также Чалов, который до лета 2024-го года выступал за ЦСКА, с декабря 2023-го года стоил €12 млн. К концу 2024-го года его стоимость составляет €9 млн.

Иван Сергеев, «Крылья Советов» (-€3 млн, €3 млн) Федор Чалов, ПАОК (-€3 млн, €9 млн) Даниил Уткин, «Ахмат» (-€2,5 млн, €3,5 млн) Георгий Джикия, «Химки» (-€2,5 млн, €2,5 млн) Александр Соболев, «Зенит» (-€2 млн, €6 млн) Михаил Игнатов, «Спартак» (-€1,6 млн, €1,2 млн) Роман Зобнин, Спартак (-€1,5 млн, €3,5 млн) Рифат Жемалетдинов, ЦСКА (- €1,5 млн, €2,5 млн) Федор Смолов, Краснодар (-€1,3 млн, €1,5 млн) Илья Помазун, ЦСКА (-€1,3 млн, €1,2 млн)

В пятерку самых подешевеших вошли бывшие игроки «Спартака». По ходу прошлого сезона Георгий Джикия потерял место в основе московского клуба. В сезоне 2023/24 он провел восемь игр в РПЛ. В сентябре он перешел в «Химки» на правах свободного агента. Теперь его стоимость составляет €2,5 млн.

Соболев, который в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит», в 11 матчах за петербургский клуб в РПЛ не отметился ни одним результативным действием. Теперь стоимость 27-летнего форварда составляет €6 млн.

Самые дорогие российские игроки

Александр Головин (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Самая высокая трансферная стоимость среди российских футболистов у игроков, которые выступает в Европе. Дороже всех полузащитник «Монако» Александр Головин, который в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Лиге 1 и отметился двумя результативными передачами. При этом, стоимость полузащитников в €30 млн сохраняется с октября 2023-го года.

Александр Головин, «Монако» (€30 млн) Матвей Сафонов, ПСЖ (€22 млн) Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (€18 млн) Константин Тюкавин, «Динамо» Москва (€16 млн) Максим Глушенков, «Зенит» (€15 млн) Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» (€10 млн) Федор Чалов, ПАОК (€9 млн) Иван Обляков, ЦСКА (€9 млн) Игорь Дивеев, ЦСКА (€8 млн) Сергей Пиняев, «Локомотив» (€8 млн) Алексей Батраков, «Локомотив» (€8 млн) Дмитрий Баринов, «Локомотив» (€8 млн) Даниил Глебов, «Ростов» (€8 млн) Даниил Фомин, «Динамо» Москва (€8 млн)

Стоит отметить, что самыми дорогими футболистами в Российской премьер-лиги (РПЛ) являются бразильский полузащитник «Зенита» Вендел и лидер «Краснодара и сборной Армении Эдуард Сперцян. Их стоимость составляет €20 млн. Также в тройку лидеров чемпионата России по стоимость вошел бразильский полузащитник Клаудиньо, стоящий €17 млн.