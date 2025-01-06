 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Как изменились в цене российские футболисты за 2024 год

Глушенков больше всех подорожал за год среди российских футболистов
Максим Глушенков, пропустивший из-за травмы половину сезона, стал самым подорожавшим игроком, а Федор Чалов больше всех подешевел. Как изменились в цене россияне за 2024 год по данным Transfermarkt— в материале «РБК Спорт»
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Самые подорожавшие

Максим Глушенков
Максим Глушенков
(Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Больше всех в рыночной стоимости за год прибавил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. В декабре 2023-го года его стоимость составляла €7 млн. Полузащитник стал лучшим ассистентом прошлого сезона, сделав 14 голевых передач. Летом он перешел в «Зенит» и сумма увеличилась до рекордных €16 млн. Однако с начала сезона он получил две травмы, пропустив в общей сложности 14 игр во всех турнирах. В декабре его сумма упала до €15 млн. При этом он является самым подрожавшим игроком России в 2024-м году.

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков в нынешнем сезоне возглавил рейтинг молодых атакующих полузащитников (shooting midfielders) мира до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его трансферная стоимость увеличилась на €7,8 млн. 19-летний Батраков в этом сезоне занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с десятью голами.

В тройке лидеров по росту трансферной стоимости стал Константин Тюкавин, стоимость которого за год увеличилась с €10 млн до €16 млн. В сезоне 2023/24 он занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 15 голов и отдав девять передач.

  1. Максим Глушенков, «Зенит» (+€8 млн, €15 млн)
  2. Алексей Батраков, «Локомотив» (+€7,8 млн, €8 млн)
  3. Константин Тюкавин, «Динамо» Москва (+€6 млн, €16 млн)
  4. Матвей Сафонов, ПСЖ (+€4 млн, €22 млн)
  5. Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (+€3 млн, €18 млн)
  6. Тамерлан Мусаев, ЦСКА (+€2,8 млн, €3,5 млн)
  7. Станислав Агкацев, «Краснодар» (+€2,5 млн, €3,5 млн)
  8. Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» (+2,5 млн, €10 млн)
  9. Евгений Латышонок, «Зенит» (+€2,35 млн, €3 млн)
  10. Илья Вахания, «Ростов» (+€2,1 млн, €3 млн)

Среди российских футболистов, которые выступают в Европе, больше всех подорожали голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян. Вратарь перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. За французский клуб 25-летний Сафонов провел восемь матчей, три раза сыграв «на ноль». Трансферная стоимость голкипера выросла на €2 млн за пять месяцев в ПСЖ.

Захарян перешел в испанский клуб в августе 2023-го года из московского «Динамо» и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 40 матчей, в которых записал на свой счет гол и две передачи. В июне Transfermarkt увеличил его стоимость до €18 млн. В нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки перед началом сезона и пока не восстановился.

Самые подешевевшие

Иван Сергеев
Иван Сергеев
(Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Больше всех за год подешевели нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и форвард ПАОКа Федор Чалов. Российские футболисты упали в стоимости на €3 млн. Сергеев, который в сентябре вернулся в самарский клуб, с 2022-го года выступал за петербургский «Зенит». Также Чалов, который до лета 2024-го года выступал за ЦСКА, с декабря 2023-го года стоил €12 млн. К концу 2024-го года его стоимость составляет €9 млн.

  1. Иван Сергеев, «Крылья Советов» (-€3 млн, €3 млн)
  2. Федор Чалов, ПАОК (-€3 млн, €9 млн)
  3. Даниил Уткин, «Ахмат» (-€2,5 млн, €3,5 млн)
  4. Георгий Джикия, «Химки» (-€2,5 млн, €2,5 млн)
  5. Александр Соболев, «Зенит» (-€2 млн, €6 млн)
  6. Михаил Игнатов, «Спартак» (-€1,6 млн, €1,2 млн)
  7. Роман Зобнин, Спартак (-€1,5 млн, €3,5 млн)
  8. Рифат Жемалетдинов, ЦСКА (- €1,5 млн, €2,5 млн)
  9. Федор Смолов, Краснодар (-€1,3 млн, €1,5 млн)
  10. Илья Помазун, ЦСКА (-€1,3 млн, €1,2 млн)

В пятерку самых подешевеших вошли бывшие игроки «Спартака». По ходу прошлого сезона Георгий Джикия потерял место в основе московского клуба. В сезоне 2023/24 он провел восемь игр в РПЛ. В сентябре он перешел в «Химки» на правах свободного агента. Теперь его стоимость составляет €2,5 млн.

Соболев, который в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит», в 11 матчах за петербургский клуб в РПЛ не отметился ни одним результативным действием. Теперь стоимость 27-летнего форварда составляет €6 млн.

Самые дорогие российские игроки

Александр Головин
Александр Головин
(Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Самая высокая трансферная стоимость среди российских футболистов у игроков, которые выступает в Европе. Дороже всех полузащитник «Монако» Александр Головин, который в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Лиге 1 и отметился двумя результативными передачами. При этом, стоимость полузащитников в €30 млн сохраняется с октября 2023-го года.

  1. Александр Головин, «Монако» (€30 млн)
  2. Матвей Сафонов, ПСЖ (€22 млн)
  3. Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (€18 млн)
  4. Константин Тюкавин, «Динамо» Москва (€16 млн)
  5. Максим Глушенков, «Зенит» (€15 млн)
  6. Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» (€10 млн)
  7. Федор Чалов, ПАОК (€9 млн)
  8. Иван Обляков, ЦСКА (€9 млн)
  9. Игорь Дивеев, ЦСКА (€8 млн)
  10. Сергей Пиняев, «Локомотив» (€8 млн)
  11. Алексей Батраков, «Локомотив» (€8 млн)
  12. Дмитрий Баринов, «Локомотив» (€8 млн)
  13. Даниил Глебов, «Ростов» (€8 млн)
  14. Даниил Фомин, «Динамо» Москва (€8 млн)

Стоит отметить, что самыми дорогими футболистами в Российской премьер-лиги (РПЛ) являются бразильский полузащитник «Зенита» Вендел и лидер «Краснодара и сборной Армении Эдуард Сперцян. Их стоимость составляет €20 млн. Также в тройку лидеров чемпионата России по стоимость вошел бразильский полузащитник Клаудиньо, стоящий €17 млн.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Максим Глушенков Алексей Батраков Константин Тюкавин Матвей Сафонов Арсен Захарян Станислав Агкацев Алексей Миранчук Евгений Латышонок Иван Сергеев Федор Чалов Георгий Джикия Александр Соболев Роман Зобнин Федор Смолов ...
Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» оценил вероятность ухода лучшего бомбардира РПЛ
Спорт
Лучший бомбардир РПЛ подорожал на €6 млн за три месяца
Спорт
Матч «Зенит» — ЦСКА в первом после зимней паузы туре РПЛ пройдет 1 марта
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Reuters узнал о последнем санкционном ударе Байдена по танкерам РоссииПолитика, 10:34
Как бизнесу бороться с доминированием маркетплейсов в 2025 годуPro, 10:32
Российские войска полностью заняли город КураховоПолитика, 10:03
Почему самонадеянных людей нужно ограничивать — The EconomistPro, 10:00
Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»Политика, 09:54
В ИМЭМО РАН допустили военное поражение Украины в 2025 годуПолитика, 09:41
Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к МинобороныПолитика, 09:28
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Что ждет альткоины и мемкоины в 2025 годуPro, 09:27
Как изменились в цене российские футболисты за 2024 годСпорт, 09:19
Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккеюСпорт, 09:14
Какой будет ключевая ставка в 2025 году. Прогноз от 20 аналитиковФинансы, 09:02
Что будет с акциями «Газпрома» в 2025 году. Прогнозы экспертовИнвестиции, 09:00
Акции азиатских производителей алкоголя упали из-за предупреждения о ракеБизнес, 08:55
«Бруталист» и «Эмилия Перес» стали лучшими фильмами на «Золотом глобусе»Life, 08:45