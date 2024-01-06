Украинский футболист признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании
Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги.
Также на приз были номинированы форвард мадридского «Реала» Родриго, нападающий «Хетафе» Борха Майораль, форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс и голкипер «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес.
В декабре «Жирона» выиграла в трех из четырех матчей. Украинский форвард отметился четырьмя забитыми мячами: два в ворота «Алавеса» (3:0), по одному «Барселоне» (4:2) и «Бетису» (1:1).
Всего на счету 26-летнего украинца, который перешел в испанский клуб летом 2023-го, 11 голов и пять результативных передач в 18 матчах Ла Лиги.
После 19 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 28 очков и занимает вторую строчку, уступая лидирующую строчку по дополнительным показателям «Реалу».