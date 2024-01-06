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Украинский футболист признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании

Украинский футболист Довбик признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании
Форвард «Жироны» Артем Довбик отметился четырьмя забитыми мячами в четырех матчах декабря. Украинец был признан лучшим игроком чемпионата, обойдя нападающего «Реала» Родриго и форварда «Хетафе» Борху Майораля
Артем Довбик
Артем Довбик (Фото: Fran Santiago/Getty Images)

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги.

Также на приз были номинированы форвард мадридского «Реала» Родриго, нападающий «Хетафе» Борха Майораль, форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс и голкипер «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес.

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Фото:Alex Caparros / Getty Images

В декабре «Жирона» выиграла в трех из четырех матчей. Украинский форвард отметился четырьмя забитыми мячами: два в ворота «Алавеса» (3:0), по одному «Барселоне» (4:2) и «Бетису» (1:1).

Всего на счету 26-летнего украинца, который перешел в испанский клуб летом 2023-го, 11 голов и пять результативных передач в 18 матчах Ла Лиги.

После 19 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 28 очков и занимает вторую строчку, уступая лидирующую строчку по дополнительным показателям «Реалу».

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Футбол Жирона
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