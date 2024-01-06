Юрист «Спартака» оценила вероятность экстрадиции Промеса из ОАЭ

Юрист «Спартака»: приговор по Промесу еще не вступил в законную силу

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова отметила, что необходимо детально разбираться в том, грозит ли Квинси Промесу экстрадиция или нет

Квинси Промес (Фото: Global Look Press)

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу точно не грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, пока решение по его уголовному делу не вступит в законную силу, заявила «Матч ТВ» юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

«Грозит экстрадиция или не грозит — надо детально разбираться. Думаю, сейчас это обсуждать точно не имеет смысла, пока идут новогодние праздники. Насколько понимаю, приговор по Промесу еще не вступил в законную силу, и до тех пор, пока он будет обжаловать решение, экстрадиция ему точно не грозит. Квинси не задержан, находится на свободе, он часть клуба» — сказала Завьялова.

Накануне появилась информация, что Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды после публикации фотографии в соцсетях из Дубая. Голландское издание Voetbalzone указывало, что между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, а потому футболиста могут выдать на родину, если нидерландская прокуратура направит соответствующий запрос властям Эмиратов.

В январе прокуратура Нидерландов сообщила, что Промес проходит по делу суринамца Пита Вортела, который подозревается в контрабанде наркотиков и участии в двух убийствах. В июне он был признан виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

32-летний Промесу выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее он играл за команду с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и отдал шесть передач. «Спартак» 22 января отправится на зимние тренировочные сборы в ОАЭ.