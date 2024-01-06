 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Юрист «Спартака» оценила вероятность экстрадиции Промеса из ОАЭ

Юрист «Спартака»: приговор по Промесу еще не вступил в законную силу
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова отметила, что необходимо детально разбираться в том, грозит ли Квинси Промесу экстрадиция или нет
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Global Look Press)

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу точно не грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, пока решение по его уголовному делу не вступит в законную силу, заявила «Матч ТВ» юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

«Грозит экстрадиция или не грозит — надо детально разбираться. Думаю, сейчас это обсуждать точно не имеет смысла, пока идут новогодние праздники. Насколько понимаю, приговор по Промесу еще не вступил в законную силу, и до тех пор, пока он будет обжаловать решение, экстрадиция ему точно не грозит. Квинси не задержан, находится на свободе, он часть клуба» — сказала Завьялова.

СМИ сообщили о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Спорт
Квинси Промес

Накануне появилась информация, что Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды после публикации фотографии в соцсетях из Дубая. Голландское издание Voetbalzone указывало, что между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, а потому футболиста могут выдать на родину, если нидерландская прокуратура направит соответствующий запрос властям Эмиратов.

В январе прокуратура Нидерландов сообщила, что Промес проходит по делу суринамца Пита Вортела, который подозревается в контрабанде наркотиков и участии в двух убийствах. В июне он был признан виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

32-летний Промесу выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее он играл за команду с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и отдал шесть передач. «Спартак» 22 января отправится на зимние тренировочные сборы в ОАЭ.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Израиль нанес удары по базам «Хезболлы» в Ливане Политика, 21:23
«Будущему хоккея» из Чикаго сломали челюсть в матче НХЛ Спорт, 21:20
Юрист «Спартака» оценила вероятность экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 20:54
Настя Ивлеева опровергла сообщения об отъезде из России Общество, 20:29
СК начал проверки после отключения отопления в Подмосковье Общество, 20:16
Олимпийский чемпион по биатлону заявил о предложении $10 тыс. за убийство Спорт, 19:55
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских ракет «Нептун» Политика, 19:42
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Шеф-редактор ГТРК «Кубань» погибла вместе с мужем Общество, 19:16
Участвовавшего в «голой вечеринке» рэпера Vacio повторно арестовали Общество, 18:45
СМИ сообщили о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды Спорт, 18:37
NYT сообщила, что США скоро не смогут снабжать Украину ракетами Patriot Политика, 18:20
VG узнал о прослушке экс-главы IBU по делу о сокрытии допинга у россиян Спорт, 17:54
Суд Италии посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов Спорт, 17:20
Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей в ДНР из-за обстрелов Политика, 17:13