Олимпийский чемпион по биатлону заявил о предложении $10 тыс. за убийство

Дмитрий Васильев отметил, что предложение поступило ему, когда он только закончил спортивную карьеру и у него были трудности с деньгами

Дмитрий Васильев (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал корреспонденту «Р-Спорт», что после окончания спортивной карьеры знакомый предложил ему $10 тыс. за убийство.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить $10 тыс. Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — сказал Васильев.

Васильев отметил, что если бы он не отказался от предложения, то его бы «сейчас не было». «Я сразу отказался и перестал с ним общаться <...> Не буду называть его имя, но это был бывший спортсмен, которого уже сейчас нет в живых», — отметил он.

61-летний Васильев является двукратным олимпийским чемпионом Игр (1984, 1988) в эстафетных гонках и чемпионом мира (1986). На сегодняшний день возглавляет Федерацию биатлона Петербурга.