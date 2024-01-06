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СМИ сообщили о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды

СМИ сообщили о возможной экстрадиции Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который находится под следствием по подозрению в контрабанде наркотиков в Нидерландах, может быть экстрадирован из Эмиратов
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Global Look Press)

Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды после публикации фотографии в соцсетях, сообщает нидерландский портал Voetbalzone. 

Промес сделал публикацию в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), на которой он отмечал день рождения в Дубае. Voetbalzone указывает, что между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, а потому футболиста могут выдать на родину, если нидерландская прокуратура направит соответствующий запрос властям Эмиратов.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

В январе прокуратура Нидерландов сообщила, что Промес проходит по делу суринамца Пита Вортела, который подозревается в контрабанде наркотиков и участии в двух убийствах. По версии следствия, футболист заплатил наркоторговцу €250 тыс. в качестве компенсации за пропавшую партию 400 кг кокаина.

В июне он был признан виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюрьмы. По версии следствия, во время семейной вечеринки в конце июля 2020 года футболист ударил двоюродного брата в колено ножом. 

32-летний Промес выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее он играл за команду с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и отдал шесть передач. «Спартак» 22 января отправится на зимние тренировочные сборы в ОАЭ.

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