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Экс-чемпион UFC Нганну и Джошуа проведут боксерский поединок

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок
Десятираундовый боксерский поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа пройдет в Эр-Рияде
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа (Фото: Richard Pelham/Getty Images)

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну проведет бой с британским экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом в соцсети Х (соцсеть заблокирована в России) журналисту Ариэлю Хельвани сообщил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, позже информацию подтвердило издание MMA Junkie.

Боксерский поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он будет длиться десять раундов. Предполагается, что бой состоится 9 марта.

Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Нганну в боксерском поединке
Спорт
Тайсон Фьюри

37-летний Нганну провел последний бой в UFC в январе 2022 года, победив единогласным решением судей Сирила Гана. Всего на счету француза 17 побед и три поражения в ММА.

В октябре Нганну провел 10-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, который завершился победой последнего раздельным решением судей.

На счету 34-летнего Джошуа 27 побед, из которых 24 нокаутом, и три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

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Альвина Цаканян
бокс единоборства
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