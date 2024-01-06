«Реал» провел самый продолжительный матч в истории баскетбольной Евролиги

«Реал» и «Эфес» провели самый продолжительный матч в истории Евролиги

Испанский «Реал» (Мадрид) и турецкий «Анадолу Эфес» провели самый продолжительный матч в истории Евролиги, сыграв четыре овертайма

Фото: Global Look Press

Испанский «Реал» (Мадрид) обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 130:126 (25:18, 13:18, 26:25, 17:20, 49:45).

Команды провели четыре овертайма, сыграв самый продолжительный матч в истории Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. Также «Реал» и «Эфес» установили рекорд Евролиги по количеству очков в одном матче, набрав на две команды 256 очков. Впервые в истории турнира одна из команд набрала 130 очков.

Разыгрывающий защитник турецкого клуба Шейн Ларкин стал первым баскетболистом в истории Евролиги, который провел на площадке 53 минуты.

Мадридский клуб выиграл 17 очков и возглавил турнирную таблицу турнира. Турецкая команда набрала семь очков и расположилась на 15-м месте.

