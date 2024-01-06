 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

«Реал» провел самый продолжительный матч в истории баскетбольной Евролиги

«Реал» и «Эфес» провели самый продолжительный матч в истории Евролиги
Испанский «Реал» (Мадрид) и турецкий «Анадолу Эфес» провели самый продолжительный матч в истории Евролиги, сыграв четыре овертайма
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Испанский «Реал» (Мадрид) обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 130:126 (25:18, 13:18, 26:25, 17:20, 49:45).

Команды провели четыре овертайма, сыграв самый продолжительный матч в истории Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. Также «Реал» и «Эфес» установили рекорд Евролиги по количеству очков в одном матче, набрав на две команды 256 очков. Впервые в истории турнира одна из команд набрала 130 очков.

Разыгрывающий защитник турецкого клуба Шейн Ларкин стал первым баскетболистом в истории Евролиги, который провел на площадке 53 минуты.

Мадридский клуб выиграл 17 очков и возглавил турнирную таблицу турнира. Турецкая команда набрала семь очков и расположилась на 15-м месте.
 

Теги
Баскетбол баскетбольная Евролига
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Как технологии воруют наше время и что с этим делать Социальная экономика, 12:00
«Реал» провел самый продолжительный матч в истории баскетбольной Евролиги Спорт, 11:59
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 11:51
Власти Новороссийска предупредили жителей об учебных стрельбах Политика, 11:31
Умер двукратный чемпион мира по футболу Загалло Спорт, 11:22
В Могилеве задержали авторов «песни белорусских протестов» Политика, 11:17
Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн Финансы, 11:05
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Boeing 737 сел в США с оторванным люком аварийного выхода Общество, 10:52
Российский форвард «Каролины» забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ Спорт, 10:44
В Ираке решили вывести иностранные войска после авиаудара американцев Политика, 10:42
Языковая субличность: что это и как она поможет в изучении английского Pro, 10:28
Какие регионы собрали больше всего windfall tax. Инфографика Экономика, 10:00
Как сделать, чтобы аккаунт в Telegram не взломали: 5 правил безопасности Стиль, 10:00
Дешевле на 90%: почему за два года обвалились акции Lucid Pro, 09:57