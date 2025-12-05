 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,2 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,3 x 4,05 2 1,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Финка Минккинен в 30 лет впервые победила в личной гонке в КМ по биатлону

Финская биатлонистка стала лучшей в спринте в Эстерсунде
Суви Минккинен
Суви Минккинен (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Финка Суви Минккинен стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

30-летняя Минккинен показала результат 20 минут 11,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Анна Магнуссон (отставание 16,6 секунды; без промахов), третьей стала француженка Осеан Мишлон (+20,8; 0).

Минккинен, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года в спринте, впервые в карьере победила на этапе Кубка мира в личной гонке.

Этап в Эстерсунде завершится 7 декабря.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU)
Материалы по теме
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Спорт
Норвежец Ботн выиграл первую личную гонку нового сезона КМ по биатлону
Спорт
Вирер выиграла первую личную гонку нового сезона Кубка мира по биатлону
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 20:31 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 20:31
Почему Путин предложил в Нью-Дели «вскрыть» рынки Политика, 20:47
Московское «Динамо» впервые с 2015 года выиграло в Тольятти в матче КХЛ Спорт, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити» Политика, 20:35
Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА Спорт, 20:31
Как технологии сплетаются с искусством и почему важнее не «железо» Стиль, 20:30
Ушаков назвал, кто от США будет «водить ручкой» в мирном плане по Украине Политика, 20:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф «понимают друг друга с полуслова» Политика, 20:21
Трамп прибыл на жеребьевку ЧМ-2026 Спорт, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о военных фейках Политика, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Выступление Путина на торжественном приеме в Индии. Видео Политика, 19:57
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 19:51