Финка Минккинен в 30 лет впервые победила в личной гонке в КМ по биатлону

Финская биатлонистка стала лучшей в спринте в Эстерсунде

Суви Минккинен (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Финка Суви Минккинен стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

30-летняя Минккинен показала результат 20 минут 11,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Анна Магнуссон (отставание 16,6 секунды; без промахов), третьей стала француженка Осеан Мишлон (+20,8; 0).

Минккинен, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года в спринте, впервые в карьере победила на этапе Кубка мира в личной гонке.

Этап в Эстерсунде завершится 7 декабря.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.