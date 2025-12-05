Финка Минккинен в 30 лет впервые победила в личной гонке в КМ по биатлону
Финка Суви Минккинен стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
30-летняя Минккинен показала результат 20 минут 11,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.
Второе место заняла шведка Анна Магнуссон (отставание 16,6 секунды; без промахов), третьей стала француженка Осеан Мишлон (+20,8; 0).
Минккинен, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года в спринте, впервые в карьере победила на этапе Кубка мира в личной гонке.
Этап в Эстерсунде завершится 7 декабря.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.
