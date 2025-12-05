Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира.
Лыжник выиграл личный спринт классическим стилем, который проходил на этапе в Тронхейме (Норвегия). Это первый случай в истории, когда мужчина-лыжник добился такого результата.
«Это было очень приятно. Это потрясающее чувство», — сказал норвежец телеканалу TV2, надев на голову шапку с номером 100.
Клебо выиграл финал, преодолев дистанцию за 2 минуты 59,89 секунды. Серебряным призером стал его соотечественник Оскар Вике (отставание 0,31 секунды), бронзу взял Альвар Мюльбак (+0,34) из Швеции.
29-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и обладает пятнадцатью золотыми медалями чемпионатов мира, что является рекордом среди мужчин.
Среди лыжниц норвежка Марит Бьорген выиграла 114 этапов Кубка мира.
