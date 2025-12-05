 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира

Норвежский лыжник одержал 100-ю победу в карьере на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Тронхейме. Ранее мужчинам подобное не удавалось
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Kalle Parkkinen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира.

Лыжник выиграл личный спринт классическим стилем, который проходил на этапе в Тронхейме (Норвегия). Это первый случай в истории, когда мужчина-лыжник добился такого результата.

«Это было очень приятно. Это потрясающее чувство», — сказал норвежец телеканалу TV2, надев на голову шапку с номером 100.

Клебо выиграл финал, преодолев дистанцию за 2 минуты 59,89 секунды. Серебряным призером стал его соотечественник Оскар Вике (отставание 0,31 секунды), бронзу взял Альвар Мюльбак (+0,34) из Швеции.

29-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и обладает пятнадцатью золотыми медалями чемпионатов мира, что является рекордом среди мужчин.

Среди лыжниц норвежка Марит Бьорген выиграла 114 этапов Кубка мира.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Йоханнес Клебо
