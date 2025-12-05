 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,9 x 3,95 2 4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4,1 x 4,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Впервые в истории женской НХЛ шайбу забросила россиянка

Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в истории женской НХЛ
Выступающая за «Оттаву» Фануза Кадирова отличилась в матче регулярного чемпионата PWHL с «Торонто»
Фануза Кадирова (№71)
Фануза Кадирова (№71) (Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

27-летняя россиянка выступает за «Оттаву Чардж».

В матче регулярного чемпионата PWHL «Оттава» уступила «Торонто Септрз» со счетом 1:3. У «Чардж» единственную шайбу забросила Кадирова, которой ассистировала ее соотечественница Анна Шохина.

Обе российские хоккеистки впервые отметились набранными очками в PWHL. Кадирова провела четвертую игру, 28-летняя Шохина — третью.

На драфте PWHL 2025 года «Оттава» выбрала Шохину и Кадирову под 13-м и 45-м номерами соответственно.

Кадирова — бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, победительница Универсиады-2017. На счету Шохиной три победы на Универсиадах (2015, 2017, 2019).

PWHL, т.н. женская НХЛ, была создана в 2023 году. Сейчас в ней выступают восемь команд.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Фануза Кадирова Анна Шохина
Материалы по теме
Кучеров повторил рекорд Курри в НХЛ среди европейцев
Спорт
Малкин вошел в число звезд дня в НХЛ после дубля и передачи
Спорт
Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, набравшим 900 очков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 12:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 12:01
Представители СМИ выбрали участников Матча звезд КХЛ Спорт, 13:06
Mortal Kombat, православие, российский паспорт: чем известен актер Тагава Общество, 13:04
Биткоин начал коррекцию после резкого роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пять разных поколений на рынке труда. Чего они хотят и что делать HR Образование, 12:50
В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов Экономика, 12:47
Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А Общество, 12:43
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как цифровизация снижает риски в АПК Дискуссионный клуб, 12:42
Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР Политика, 12:41
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз Политика, 12:38
В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже Недвижимость, 12:38
Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области Спорт, 12:37
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах Политика, 12:33