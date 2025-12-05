Впервые в истории женской НХЛ шайбу забросила россиянка

Выступающая за «Оттаву» Фануза Кадирова отличилась в матче регулярного чемпионата PWHL с «Торонто»

Фануза Кадирова (№71) (Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

27-летняя россиянка выступает за «Оттаву Чардж».

В матче регулярного чемпионата PWHL «Оттава» уступила «Торонто Септрз» со счетом 1:3. У «Чардж» единственную шайбу забросила Кадирова, которой ассистировала ее соотечественница Анна Шохина.

Обе российские хоккеистки впервые отметились набранными очками в PWHL. Кадирова провела четвертую игру, 28-летняя Шохина — третью.

На драфте PWHL 2025 года «Оттава» выбрала Шохину и Кадирову под 13-м и 45-м номерами соответственно.

Кадирова — бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, победительница Универсиады-2017. На счету Шохиной три победы на Универсиадах (2015, 2017, 2019).

PWHL, т.н. женская НХЛ, была создана в 2023 году. Сейчас в ней выступают восемь команд.