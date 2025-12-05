 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кучеров повторил рекорд Курри в НХЛ среди европейцев

Кучеров повторил рекорд Курри по годам со 100 очками в НХЛ среди европейцев
Российский форвард «Тампы» седьмой раз в карьере достиг отметки 100 и более очков за календарный год
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд НХЛ по числу календарных лет со 100 набранными очками. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:4) отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. За весь 2025 год он набрал уже 101 (32+69) очко.

Российский форвард седьмой раз в карьере достиг отметки 100 и более очков за календарный год. Кучеров повторил рекорд НХЛ среди игроков не из Северной Америки, который принадлежит пятикратному обладателю Кубка Стэнли финну Яри Курри. Россиянин превзошел финна Теему Селянне и Петера Штястны из Чехословакии, на счету которых было шесть таких сезонов.

32-летний Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021), за команду он выступает с 2013 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
