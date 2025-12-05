 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Малкин вошел в число звезд дня в НХЛ после дубля и передачи

Малкина признали второй звездой дня в НХЛ после дубля и передачи
Российский форвард «Питтсбурга» был признан второй звездой дня
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

39-летний россиянин забросил две шайбы и отметился голевой передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

Россиянин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету россиянин 1375 (522+853) очков в 1239 матчах. В нынешнем сезоне у него 29 (8+21) очков в 26 встречах.

Первой звездой дня признали форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на счету которого хет-трик и голевая передача в игре против «Сиэтл Кракен» (9:4).

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, который забросил шайбу и отдал две передачи в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
