Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, набравшим 900 очков
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ.
«Рейнджерс» в гостях обыграли «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:2. 34-летний российский форвард Панарин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, он был признан второй звездой встречи.
На счету Панарина стало 900 (311+589) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал восьмым россиянином в истории лиги, кому удалось добиться подобного результата. Ранее это делали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Никита Кучеров и Павел Дацюк.
В нынешнем сезоне на счету Панарина 30 (9+21) очков в 29 матчах.
Карьеру в НХЛ Панарин начал в 2015 году, в «Рейнджерс» он выступает с 2019 года. Действующее соглашение форварда со средней зарплатой в $11,6 млн в год истекает в конце сезона.
