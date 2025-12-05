 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,9 x 3,95 2 4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,15 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4,1 x 4,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, набравшим 900 очков

В игре против «Оттавы» (4:2) 34-летний форвард забил гол и сделал результативную передачу
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Troy Parla / Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ.

«Рейнджерс» в гостях обыграли «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:2. 34-летний российский форвард Панарин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, он был признан второй звездой встречи.

На счету Панарина стало 900 (311+589) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал восьмым россиянином в истории лиги, кому удалось добиться подобного результата. Ранее это делали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Никита Кучеров и Павел Дацюк.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 30 (9+21) очков в 29 матчах.

Карьеру в НХЛ Панарин начал в 2015 году, в «Рейнджерс» он выступает с 2019 года. Действующее соглашение форварда со средней зарплатой в $11,6 млн в год истекает в конце сезона.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
Материалы по теме
Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ
Спорт
Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ
Спорт
Российский форвард стал участником обмена в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 11:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 11:01
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:27
Гонец с дурными вестями: как говорить команде о плохомПодписка на РБК, 11:22
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 11:19
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:13
Делегация США отправится в Индию после визита Путина Политика, 11:07
Как пошлины Трампа разогнали «чипфляцию» в СШАПодписка на РБК, 11:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Лизинговые компании вышли на плато после волны возвратов грузовиковПодписка на РБК, 11:01
Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине Политика, 10:57
Малкин вошел в число звезд дня в НХЛ после дубля и передачи Спорт, 10:54
Какие шаги нового руководителя позволяют преодолеть недоверие командыПодписка на РБК, 10:50
Опорные пункты: как создается каркас для развития регионов Дискуссионный клуб, 10:47
ЦБ снимет ограничения на перевод денег за границу для россиян Финансы, 10:46
Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА Спорт, 10:45