Кто завершит год первым. Что важно знать о последнем туре РПЛ в 2025-м

Получится ли «Краснодару» сохранить лидерство после матча с ЦСКА, кто одержит верх в московском дерби — «Спартак» или «Динамо». Главное о 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

«Спартак» — «Динамо» Москва

Дата и время: 6 декабря 16:30 (мск)

Место провождения: «Лукойл Арена»

В 17-м туре московский «Спартак» потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:1. Несмотря на то, что с 30-й минуты матча «Балтика» играла в меньшинстве из-за прямой красной карточки, показанной Ираклию Манелову за грубый фол, «Спартак» не смог реализовать свое численное преимущество. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален с поля за непристойный жест в адрес судьи.

Этот матч стал третьим для «Спартака» после отставки Деяна Станковича, случившейся 11 ноября. Под руководством и.о. главного тренера Вадима Романова, москвичи одержали победу над ЦСКА (1:0) в РПЛ и над «Локомотивом» (3:2) в Кубке России, выйдя в полуфинал турнира в верхней сетке «пути РПЛ».

Неделю назад в РПЛ московское «Динамо» потерпело поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2. Муми Нгамале вывел «Динамо» вперед, однако москвичи не смогли удержать преимущество и пропустили решающий гол на 84-й минуте. После 26 сентября команда не может выиграть два матча подряд, чередуя победы, поражения и ничьи.

Несмотря на поражение в последнем матче, «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, победив «Зенит» по сумме двух встреч (3:1 и 0:1) в «пути РПЛ». В полуфинале «Динамо» встретится со «Спартаком».

«Зенит» — «Акрон»

Дата и время: 6 декабря, 18:30

Место провождения: «Газпром Арена»

Петербургский «Зенит» на данный момент демонстрирует самую длинную беспроигрышную серию: подопечные Сергея Семака не проигрывают уже 13 матчей (девять побед и четыре ничьих). В прошлом туре команда одержала минимальную победу над «Рубином» благодаря голу Нино. При этом «Зенит» впервые за 113 домашних матчей нанес всего один удар в створ ворот. Столь низкий показатель в домашней игре РПЛ последний раз был зафиксирован летом 2017 года при Роберто Манчини, когда «Зенит» не нанес ни одного удара в створ в матче против «Ростова».

В ответном матче четвертьфинала Кубка России «Зенит» обыграл московское «Динамо» - единственный гол забил Андрей Мостовой с пенальти. Однако, учитывая поражение в первом матче со счетом 1:3, команда Сергея Семака выбыла в нижнюю сетку плей-офф («путь регионов»). Там «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой».

В 17-м туре «Акрон» уступил на своем поле нижегородскому «Пари НН» со счетом 1:2. В том матче из-за густого тумана командам пришлось играть красным мячом. Единственный гол в составе хозяев забил Артем Дзюба, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы изменить ход встречи. В результате проигрыша тольяттинская команда прервала свою трехматчевую победную серию, а для «Пари НН» эта победа стала первой с 13 сентября.

Тольяттинский клуб завершил выступление в Кубке России 21 октября, проиграв ЦСКА со счетом 2:3 в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ.

«Сочи» — «Локомотив»

Дата и время: 7 декабря, 16:30

Место провождения: «Фишт»

Футболисты «Сочи» продолжают испытывать трудности в текущем сезоне, сыграв вничью 0:0 с махачкалинским «Динамо» в 17-м туре РПЛ. Эта игра продлила их безвыигрышную серию до четырех матчей, включая поражения от «Акрона» (2:3), «Ростова» (0:1) и «Оренбурга» (1:3). Команда занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице, имея всего две победы за весь сезон: над «Пари НН» (2:1) в 11-м туре и над «Ахматом» (4:2) в 13-м.

Выступление «Сочи» в Кубке России также оказалось неудачным. Команда завершила свой путь на групповом этапе 23 октября, проиграв «Краснодару» со счетом 0:3. С тремя очками команда заняла последнее место в своей группе.

«Локомотив» в прошлом матче одержал уверенную победу над «Ростовом» со счетом 3:1. Голы забили Дмитрий Баринов, Николай Комличенко и Жерзино Ньямси. Для 29-летнего Баринова этот сезон становится самым результативным в карьере: в текущем сезоне РПЛ он уже забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Это его лучший показатель с дебюта в сезоне 2014/15, когда он не набирал больше шести голов и семи голевых передач.

Примечательно, что незадолго до заключительного матча «Локомотива» в РПЛ в 2025 году стало известно: Баринов решил перейти в ЦСКА. По данным «Чемпионата» и «Спорт-Экспресса», футболист либо присоединится к армейцам летом на правах свободного агента, либо зимой, если клубы договорятся о сумме трансфера. Как сообщает «РБ Спорт», контракт с ЦСКА будет рассчитан на три года и подписан в январе, что соответствует правилам РФС, позволяющим игроку подписывать соглашение с новым клубом за полгода до окончания действующего контракта.

Кроме того, Алексей Батраков из «Локомотива» показывает впечатляющие результаты в РПЛ, считаясь одним из самых результативных игроков. В среднем за матч он набирает 0,74 очка (25 голов и 12 передач в 50 играх). По данным Opta, с 2009 года Батраков занимает третье место по результативности среди игроков, проведших более 50 матчей.

В 1/4 финала Кубка России «Локомотив» не смог пройти «Спартак», проиграв оба матча (1:3 и 2:3). Таким образом, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф «Пути регионов».

«Краснодар» — ЦСКА

Дата и время: 7 декабря, 19:00

Место провождения: «Ozon Арена»

«Краснодар» подходит к 18-му туру РПЛ с беспроигрышной серией, насчитывающей восемь матчей (пять побед, три ничьи). На прошлой неделе команда под руководством Мусаева одержала разгромную победу над «Крыльями Советов» (5:0). Героями матча стали Эдуард Сперцян, оформивший дубль, а также авторы голов Дуглас Аугусто, Джон Кордоба и Витор Тормена.

25-летний Сперцян стал самым результативным игроком чемпионата России за последние пять сезонов. На его счету 81 результативное действие (48 голов, 33 передачи) в 127 матчах с сезона 2021/22. Вторым по этому показателю идет Джон Кордоба (73 результативных действия: 69 голов, 4 передачи), который также стал лучшим бомбардиром «Краснодара», обогнав Федора Смолова (68).

В этом сезоне «Краснодар» дважды разгромил самарский клуб с общим счетом 11:0. Предыдущая встреча 24 августа завершилась победой краснодарцев со счетом 6:0. Подобное доминирование в рамках одного сезона в истории чемпионатов России случалось лишь однажды: «Спартак» в 1998 году разгромил «Тюмень» со счетом 6:0 и 7:0.

Также неделю назад «Краснодар» уверенно выиграл у «Оренбурга» (3:1) в матче Кубка России и вышел в полуфинал турнира.

Московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в прошлом туре. Голы забили Данила Хотулев (автогол) и Тамерлан Мусаев. Таким образом, ЦСКА останется непобедимым на своем поле в 2025 году, имея в активе 13 побед и две ничьи. Этот результат является лучшим в лиге. Армейцы забивали во всех домашних матчах, пропустив более одного гола лишь однажды (5 октября против «Спартака», счет 3:2).

Это лишь третий случай в истории ЦСКА, когда команда не проигрывает дома в чемпионате России весь календарный год. Предыдущие такие сезоны: 2005 (Валерий Газзаев) и 2016 (Леонид Слуцкий).

Также действующий обладатель Кубка России ЦСКА вышел в полуфинал нынешнего турнира, одержав волевую победу над махачкалинским «Динамо» в четвертьфинале.