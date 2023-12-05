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Спорт ,  
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«Спартак» ответил на сообщения о «разрулившем конфликт» игроков Даудове

«Спартак» ответил на сообщения о «разрулившем конфликт» игроков Даудове
Во вторник telegram-канал Baza сообщил, что футболисты и тренеры «Спартака едва не подрались с коллегами из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Согласно источнику, с футболистами «Спартака» обещали «разобраться после игры»
Фото: Магомед Даудов - по центру (Фото: Комсомольская правда)
Фото: Магомед Даудов - по центру (Фото: Комсомольская правда)

«Спартак» не видит смысла заострять внимание на конфликте между футболистами во время матча против «Ахмата» в Грозном. Об этом сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе московского клуба.

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — ответили в «Спартаке» на вопрос о том, участвовал ли в разрешении конфликта председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который также является президентом футбольного клуба «Ахмат».

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что никаких драк и конфликтов там не происходило. «Ребята просто поговорили, и все. Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки. Ничего более там не было», — сказал Айдамиров.

Во вторник telegram-канал Baza сообщил Футболисты и тренеры «Спартака едва не подрались с коллегами из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Согласно источнику, с футболистами «Спартака» обещали «разобраться после игры». По данным Baza конфликт в итоге «разруливал» председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который также является президентом футбольного клуба «Ахмат».

Причиной такого инцидента стал инцидент, который произошел после гола «Ахмата» в первом тайме. После забитого мяча игрок атаки грозненцев Бернард Бериша с двух ног прыгнул в сторону тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во время празднования гола своей команды. После этого испанец подошел к игроку и оттолкнул того на землю. После произошедшего Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

По данным Baza конфликт продолжился в подтрибунном помещении после первого тайма, а перед выходом на второй тайм Даудов даже обратился к футболистам обеих команд с «примиряющей речью».

Встреча завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.

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Футбол Спартак Москва Магомед Даудов "Ахмат"

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