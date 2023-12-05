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Спорт ,  
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Аршавин и Мостовой возглавят сборную пути РПЛ в Матче звезд Кубка России

Матч звезд Кубка России состоится в Сколково 16 декабря. В нем примут участие команды пути РПЛ и пути регионов
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин станут тренерами сборной пути РПЛ в Матче звезд «Фонбет» Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.

В состав сборной пути РПЛ войдут Игорь Акинфеев (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»), Сергей Пиняев, Наир Тикнизян (оба — «Локомотив»), Данил Круговой («Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Евгений Фролов («Крылья Советов»), Кирилл Маляров («Балтика»), Георгий Мелкадзе («Сочи») и Максим Максимов («Факел»).

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Фото:Телеграм-канал ФК "Ростов"

Сборную пути регионов возглавят главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев, тренер клуба Медиалиги 2Drots Дмитрий Кузнецов и тренер клуба Медиалиги «Родина Медиа» Андрей Каряка.

Матч звезд Кубка России пройдет на «Live Арене» в Сколково 16 декабря. В нем примут участие лучшие игроки первого этапа пути регионов и пути РПЛ. Футболисты проведут шоу-матч в формате «5х5» и сразятся в челленджах.

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Альвина Цаканян
Футбол Кубок России по футболу

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