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Спорт ,  
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Кварацхелия вошел в символическую сборную чемпионата Италии

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который в прошлом сезоне забил 14 мячей, попал в символическую сборную Серии А
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную Серии А по итогам сезона 2022/23 по версии Ассоциации футболистов Италии.

Помимо Кварацхелии в сборную вошли Майк Меньян, Тео Эрнандес, Рафаэль Леау (все — «Милан»), Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (все -«Интер»), Станислав Лоботка, Виктор Осимхен, Ким Мин Джэ, Джованни Ди Лоренцо (все — «Наполи»).

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Фото:Catherine Ivill / Getty Images

Кварацхелия, который на протяжении карьеры играл за российские «Локомотив» и «Рубин», в прошлом году провел первый сезон в составе «Наполи» и был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

22-летний полузащитник, который в прошлом сезоне забил за «Наполи» 14 мячей и отдал 17 голевых передач, также был признан автором самого красивого гола в чемпионате Италии.

В минувшем сезоне грузинский футболист провел в чемпионате страны 34 матча, забил 12 мячей и сделал 13 результативных передач. Также гол Кварацхелии в матче 26‑го тура Серии А с «Аталантой» (2:0) был признан лучшим в сезоне.

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол Серия А Хвича Кварацхелия

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