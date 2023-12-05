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Спорт ,  
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Английская премьер-лига заключила рекордный контракт по телеправам

Английская премьер-лига заключила контракт по телеправам на рекордные €7,8 млрд
Английская премьер-лига заключила контракт по телевизионным правам с компаниями Sky Sports, TNT Sports и Би-би-си на четыре года. За этот период лига получит рекордные €7,8 млрд
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Английская премьер-лига (АПЛ) заключила крупнейшее в истории Великобритании соглашение по телевизионным правам, сообщает Daily Mail.

Контракт, заключенный с компаниями Sky Sports, TNT Sports и Би-би-си, рассчитан на четыре года: с сезона 2025/26 по 2028/29. Лига за этот период получит за права £6,7 млрд (€7,8 млрд).

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Фото:Carl Recine / Reuters

Sky Sports приобрел права на показ большинства матчей АПЛ — 215 игр в сезоне, а на Би-би-си бесплатно будут доступны видеозаписи с самыми яркими моментами встреч. TNT Sports сохранил за собой права на трансляцию матчей, проходящих в субботу днем. В таком формате вещатель сможет показывать 52 встречи ежегодно.

Отмечается, что АПЛ осталась довольна условиями сделки, поскольку она смогла продать права на прямые трансляции с четырехпроцентным увеличением их стоимости по сравнению с предыдущим контрактом. Ни одной другой европейской футбольной лиге на данный момент не удалось достичь подобных показателей.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Английская Премьер-лига BBC Sky News Великобритания телевидение

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