Клуб Овечкина «Вашингтон» потерпел самое крупное поражение за пять лет

Клуб Овечкина потерпел самое крупное поражение за пять лет

«Вашингтон» в игре с «Аризона Койотис» потерпел крупнейшее поражение с октября 2018 года. В этой встрече Александр Овечкин не смог отметиться результативным действием и продлил свою безголевую серию до семи матчей

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:6.

Отличились Логан Кули (9-я минута), Майкл Карконе (11), Ник Шмальц (15, 18), Джейсон Цукер (19) и Ник Бьюгстад (37).

Безголевая серия капитана «Вашингтона» Александра Овечкина достигла семи матчей: в последний раз россиянин забивал 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Всего на счету Овечкина пять голов и девять передач в 21 игре.

Его соотечественник и одноклубник Евгений Кузнецов впервые с мая 2021 года пропустил встречу не по состоянию здоровья. По словам тренера команды Спенсера Карбери, хоккеисту требовалась «ментальная перезагрузка».

Для «Кэпиталз» это поражение стало самым крупным с октября 2018 года: тогда они уступили с таким же счетом «Нью-Джерси Дэвилз».

«Вашингтон», который пропустил пять из шести шайб в первом периоде, повторил худший результат по пропущенным шайбам в течение одной 20-минутки за последние 32 года: в последний раз «Кэпиталз» пропускали больше голов в течение одного периода лишь в 1991 году в матче с «Калгари» (шесть шайб).

«Вашингтон» набрал 26 очков в 22 матчах и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.