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Спорт ,  
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Кучеров повторил рекорд «Тампы» и упрочил лидерство в гонке снайперов НХЛ

Кучеров повторил рекорд «Тампы» и упрочил лидерство в списке бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй» продлил серию с результативными передачами до десяти матчей, впервые в карьере добравшись до этого показателя
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, 30-летний форвард продлил серию с результативными передачами до десяти матчей, впервые в карьере добравшись до этого показателя.

Благодаря этому Кучеров повторил рекорд клуба по серии с результативными передачами в НХЛ. До него только Брэд Ричардс в 2006 году и Мартен Сан-Луи (сезон 2006/07, сезон 2009/10) отмечались таким достижением.

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Никита Кучеров (справа)

Кучеров вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян. У него теперь 771 очко. Столько же у бывшего защитника Сергея Зубова. Перед ними идет Павел Буре, в активе которого 779 очков. Лидер по очкам среди россиян — форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1499).

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Хоккей НХЛ Tampa Bay Никита Кучеров Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг

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