Непомнящий проиграл на КМ индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге FIDE

Непомнящий сенсационно вылетел с Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер уступил во втором раунде представителю Индии Диптаяну Гошу, который занимает 237-е место в рейтинге FIDE

Ян Непомнящий (Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который занимает 19-е место в рейтинге FIDE, потерпел сенсационное поражение на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа.

Во втором раунде Непомнящий, у которого был 12-й номер посева, уступил представителю Индии Диптаяну Гошу со счетом 0:5:1,5.

27-летний Гош занимает 237-е место в рейтинге FIDE.

Из россиян борьбу на Кубке мира еще продолжают Арсений Нестеров, Иван Землянский, Володар Мурзин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Евгений Наер.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.