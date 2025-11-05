Непомнящий сенсационно вылетел с Кубка мира по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который занимает 19-е место в рейтинге FIDE, потерпел сенсационное поражение на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа.
Во втором раунде Непомнящий, у которого был 12-й номер посева, уступил представителю Индии Диптаяну Гошу со счетом 0:5:1,5.
27-летний Гош занимает 237-е место в рейтинге FIDE.
Из россиян борьбу на Кубке мира еще продолжают Арсений Нестеров, Иван Землянский, Володар Мурзин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Евгений Наер.
Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.
Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.
