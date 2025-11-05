 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,74 x 3,85 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 10 x 5,7 2 1,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,04 x 16 2 57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,44 x 5,3 2 6,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,65 x 4,3 2 4,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В РФС опровергли информацию о скором допуске сборной России к турнирам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что работа с УЕФА и ФИФА продолжается
Фото: телеграм-канал женской сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал женской сборной России по футболу

Информация о скором допуске женской сборной России по футболу к международным турнирам не соответствует действительности, заявил ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее 5 ноября телеграм-канал Sport Baza сообщил, что сборную России могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года — якобы ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2026.

«Никаких изменений пока нет. Нужно спросить у тех, кто пишет. Но, вообще, мы ведем работу с УЕФА и ФИФА, конечно, как и всегда», — сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранили после начала военной операции на Украине в 2022 году. С тех пор национальные команды проводят только товарищеские матчи.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Российский футбольный союз (РФС) Максим Митрофанов
Материалы по теме
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА
Спорт
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы
Спорт
РФС назвал страны, выступившие в УЕФА за полноценный допуск России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации Политика, 17:30
Акции «ЭсЭфАй» подскочили на 7% на фоне четырехкратного роста прибыли Инвестиции, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 17:26
Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях Политика, 17:22
Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям Политика, 17:17
Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США Политика, 17:17
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Клуб Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской Лиге чемпионов Спорт, 17:17
Путин рассказал о телеграмме посла о словах Трампа по ядерным испытаниям Политика, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям Инвестиции, 17:14
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 17:14
Путин заявил об отсутствии планов нарушить договор о ядерных испытаниях Политика, 17:11
Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео Политика, 17:10