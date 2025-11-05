В РФС опровергли информацию о скором допуске сборной России к турнирам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что работа с УЕФА и ФИФА продолжается

Фото: телеграм-канал женской сборной России по футболу

Информация о скором допуске женской сборной России по футболу к международным турнирам не соответствует действительности, заявил ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее 5 ноября телеграм-канал Sport Baza сообщил, что сборную России могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года — якобы ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2026.

«Никаких изменений пока нет. Нужно спросить у тех, кто пишет. Но, вообще, мы ведем работу с УЕФА и ФИФА, конечно, как и всегда», — сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранили после начала военной операции на Украине в 2022 году. С тех пор национальные команды проводят только товарищеские матчи.