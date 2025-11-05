 Перейти к основному контенту
«Металлург» нанес «Адмиралу» восьмое подряд поражение в КХЛ

«Металлург» нанес «Адмиралу» восьмое подряд поражение, «Амур» обыграл «Авангард»
Встреча завершилась со счетом 2:1, победная шайба на счету Дмитрия Силантьева
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (16-я минута) и Дмитрий Силантьев (24). У проигравших отличился Павел Коледов (14).

«Адмирал» проиграл уже восьмой матч подряд.

«Металлург» набрал 36 очков в 23 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками в 20 встречах расположился на последней, 11-й строчке.

В параллельном матче хабаровский «Амур» дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл омский «Авангард». Победный шайба на счету Артема Шварева.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Адмирал
