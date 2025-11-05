Умер тренер, побеждавший со «Стяуа» в Кубке европейских чемпионов

Эмерику Енею было 88 лет. Под его руководством румынская «Стяуа» в 1986 году завоевала первый для восточноевропейских команд Кубок европейских чемпионов

Эмерик Еней (Фото: Graham Chadwick / Allsport / Getty Images)

Бывший главный тренер «Стяуа» и сборной Румынии по футболу Эмерик Еней скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте клуба «Бихор», который он в свое время возглавлял.

«Румынский футбол и «Бихор» в трауре. Великий Эмерик Еней, настоящая легенда этого вида спорта, скончался в возрасте 88 лет. <...> Своим характером, спокойствием и мудростью Еней вдохновлял целые поколения игроков и тренеров. Он остается примером достоинства и ценности, символом румынского футбола», — говорится в сообщении.

С Енеем связано величайшее достижение в истории румынского клубного футбола — в 1986 году он привел «Стяуа» к сенсационной победе в Кубке европейских чемпионов (Лиге чемпионов).

Со сборной Румынии Еней работал в 1986–1990 годах и второй раз на Евро-2000, также он тренировал румынские «Тырговиште» и «Университатя» (Крайова), венгерский «Видеотон» и сборную Венгрии, греческий «Паниониос».

После завершения тренерской карьеры Еней был президентом «Бихора», а также работал в Румынской федерации футбола.