 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,72 x 3,9 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 9 x 5,6 2 1,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,04 x 16 2 54 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,44 x 5,3 2 6,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,67 x 4,3 2 4,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Умер тренер, побеждавший со «Стяуа» в Кубке европейских чемпионов

Умер тренер Эмерик Еней, побеждавший со «Стяуа» в Кубке европейских чемпионов
Эмерику Енею было 88 лет. Под его руководством румынская «Стяуа» в 1986 году завоевала первый для восточноевропейских команд Кубок европейских чемпионов
Эмерик Еней
Эмерик Еней (Фото: Graham Chadwick / Allsport / Getty Images)

Бывший главный тренер «Стяуа» и сборной Румынии по футболу Эмерик Еней скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте клуба «Бихор», который он в свое время возглавлял.

«Румынский футбол и «Бихор» в трауре. Великий Эмерик Еней, настоящая легенда этого вида спорта, скончался в возрасте 88 лет. <...> Своим характером, спокойствием и мудростью Еней вдохновлял целые поколения игроков и тренеров. Он остается примером достоинства и ценности, символом румынского футбола», — говорится в сообщении.

С Енеем связано величайшее достижение в истории румынского клубного футбола — в 1986 году он привел «Стяуа» к сенсационной победе в Кубке европейских чемпионов (Лиге чемпионов).

Со сборной Румынии Еней работал в 1986–1990 годах и второй раз на Евро-2000, также он тренировал румынские «Тырговиште» и «Университатя» (Крайова), венгерский «Видеотон» и сборную Венгрии, греческий «Паниониос».

После завершения тренерской карьеры Еней был президентом «Бихора», а также работал в Румынской федерации футбола.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Румыния сборная Румынии по футболу
Материалы по теме
Сербский тренер Жижович умер во время матча Суперлиги по футболу
Общество
Форварда ПСЖ признали лучшим молодым футболистом Европы
Спорт
Футбольного агента задержали за угрозы оружием игроку чемпионата Англии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Суд в Германии приговорил медика к пожизненному за убийство пациентов Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
МВД выступило против наделения Интерпола правом исключать страны-члены Политика, 15:59
В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве Политика, 15:56
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки Спорт, 15:45
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техник Образование, 15:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Министр спорта Дегтярев заявил, что отмены Fan ID не будет Спорт, 15:37
FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России» Политика, 15:35
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 15:34
Дизайнер с хладно­кровием врача: 25 лет Алены Ахмадуллиной в моде Стиль, 15:30
Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи» Политика, 15:28
«Европлан» объявил дивиденды с доходностью cвыше 10% Инвестиции, 15:25
Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка Экономика, 15:23