Тренер сборной оценил судейство российских гимнастов на чемпионате мира

По итогам чемпионата мира, проходившего с 19 по 25 октября, российские гимнасты завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На чемпионате мира к российским гимнастам применялось нормальное и лояльное судейство, без признаков предвзятости. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев.

«Судейство было достаточно нормальным и лояльным. Если говорить о мужской гимнастике, то могу сказать, что у нас судейство на внутренних соревнованиях приблизительно такое же, как и на международных. Если же брать женскую сторону, то, конечно, немножко оценки нас шокировали на чемпионате мира, но не хочу сказать, что они шокировали в том ключе, что нас засудили. Отношение ко всем спортсменам было одинаковым, потому что мы все равно смотрели все соревнования, всю квалификацию», — сказал Андреев.

Тренер сборной отметил, что на чемпионате мира всех гимнастов судили жестко, но одинаково. «Все, что заслужили, то и получили», — добавил он.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 19 по 25 октября в Джакарте, Индонезия. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала две золотые медали — в личном многоборье и опорном прыжке. Также она завоевала серебряную медаль в упражнениях на брусьях. Среди мужчин бронзовую медаль завоевал Даниел Маринов в упражнениях на брусьях.

Чемпионат мира стал первым международным соревнованием для россиян после четырехлетнего перерыва. Они выступали в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В марте 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.