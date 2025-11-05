 Перейти к основному контенту
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ

Российского голкипера Кочеткова признали третьей звездой дня в НХЛ
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел первый матч в сезоне, в котором сыграл «на ноль» против «Нью-Йорк Рейнджерс»
Петр Кочетков
Петр Кочетков (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кочетков отразил все 25 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Россиянин пропустил начало чемпионата из-за травмы, это была его первая игра в сезоне.

Для 26-летнего Кочеткова этот матч стал 11-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он не пропустил ни одной шайбы.

Первой звездой дня признали форварда «Анахайм Дакс» Каттера Готье, который сделал хет-трик в игре против «Флориды Пантерз» (7:3).

Второй звездой стал форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен, на счету которого дубль и голевая передачу в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Петр Кочетков россияне в НХЛ
