Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ
Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Кочетков отразил все 25 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Россиянин пропустил начало чемпионата из-за травмы, это была его первая игра в сезоне.
Для 26-летнего Кочеткова этот матч стал 11-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он не пропустил ни одной шайбы.
Первой звездой дня признали форварда «Анахайм Дакс» Каттера Готье, который сделал хет-трик в игре против «Флориды Пантерз» (7:3).
Второй звездой стал форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен, на счету которого дубль и голевая передачу в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).
