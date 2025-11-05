Федорищев заявил, что «Крылья Советов» не уволят Адиева из-за неудач в РПЛ

Губернатор Федорищев заявил, что «Крылья Советов» не уволят тренера

Губернатор Самарской области отметил, что Магомед Адиев доработает до конца года

Вячеслав Федорищев (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Магомед Адиев не будет уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов», заявил «Матч ТВ» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В последних шести матчах РПЛ у самарского клуба пять поражений, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. Sport24 накануне сообщал, что руководство «Крыльев Советов» рассматривает кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранца, который ранее не работал в России, в качестве замены Адиеву.

«Я уже говорил, что тренер работает до конца года, мы с ним обсуждаем будущее. Говорил об этом еще неделю назад», — сказал Федорищев.

Адиев возглавил самарский клуб в июне, сменив Игоря Осинькина. Контракт рассчитан на сезон с опцией продления.

Ранее Адиев тренировал «Анжи», «Шахтер» (Караганда), «Ахмат», «Химки» и сборную Казахстана.