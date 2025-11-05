 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,59 x 4,2 2 6,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8,5 x 5,4 2 1,33 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,04 x 14 2 49 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,45 x 5,1 2 6,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,67 x 4,3 2 4,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Губернатор Федорищев заявил, что «Крылья Советов» не уволят тренера

Федорищев заявил, что «Крылья Советов» не уволят Адиева из-за неудач в РПЛ
Губернатор Самарской области отметил, что Магомед Адиев доработает до конца года
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Магомед Адиев не будет уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов», заявил «Матч ТВ» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В последних шести матчах РПЛ у самарского клуба пять поражений, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. Sport24 накануне сообщал, что руководство «Крыльев Советов» рассматривает кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранца, который ранее не работал в России, в качестве замены Адиеву.

«Я уже говорил, что тренер работает до конца года, мы с ним обсуждаем будущее. Говорил об этом еще неделю назад», — сказал Федорищев.

Адиев возглавил самарский клуб в июне, сменив Игоря Осинькина. Контракт рассчитан на сезон с опцией продления.

Ранее Адиев тренировал «Анжи», «Шахтер» (Караганда), «Ахмат», «Химки» и сборную Казахстана.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Крылья Советов Магомед Адиев Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
Материалы по теме
Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску на ₽923 млн
Спорт
«Крылья Советов» подписали пожизненный контракт с 75-летним футболистом
Спорт
Футболисты «Крыльев Советов» приехали на матч со «Спартаком» на такси
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 11:24
Акцент образа жизни: как VOYAH стал не просто автомобилем Стиль, 11:24
Собянин показал, какой будет станция «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии Недвижимость, 11:23
Дмитрий Шепелев назвал смерть «учителя» Юрия Николаева личной потерей Общество, 11:22
Дроны повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области Политика, 11:20
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 11:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
ФСБ задержала работавшего на спецслужбу НАТО москвича. Видео Политика, 11:14
Aspace Development — о первом проекте в Москве Недвижимость, 11:13
Часть Сум осталась без воды из-за проблем с электроснабжением Общество, 11:12
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:08
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 11:07
Явка избирателей в Нью-Йорке оказалась самой высокой за более чем полвека Политика, 11:05