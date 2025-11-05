Дубль Диаса помог «Баварии» выиграть у ПСЖ в Лиге чемпионов
Мюнхенская «Бавария» победила французский «Пари Сен-Жермен» в матче четвертого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1
Оба гола мюнхенской команды забил колумбийский форвард Луис Диас, отличившись на 4-й и 32-й минутах. ПСЖ смогли отыграть один мяч благодаря голу Жоау Невеша на 74-й минуте.
В добавленное время к первому тайму Луис Диас был удален с поля, получив прямую красную карточку за фол на Ашрафе Хакими. Марокканский защитник ПСЖ, который 4 ноября отпраздновал свое 27-летие, получил травму в результате этого столкновения. Он не смог продолжить игру.
Российский вратарь Матвей Сафонов был включен в заявку ПСЖ, но так и не принял участия в матче. Футболист выступает за французский клуб с лета 2024 года.
В текущем сезоне формат турнира изменился: количество участников увеличено с 32 до 36 клубов. При этом отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе
В ЛЧ «Бавария» занимает первое место с 12 очками после четырех туров. ПСЖ, имея 9 очков, потерпел первое поражение в турнире.
В следующем туре ПСЖ 26 ноября сыграет против «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» в этот же день встретиться с «Арсеналом».
Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов
«Славия Прага» — «Арсенал» (0:3)
«Наполи» — «Айнтрахт» (0:0)
«Ливерпуль» — «Реал» (1:0)
«Ювентус» — «Спортинг» (1:1)
«Атлетико» — «Юнион» (3:1)
«Олимпиакос» — ПСВ (1:1)
«Тоттенхэм Хотспур» — «Копенгаген» (4:0)
«Будё-Глимт» — «Монако» (0:1)
