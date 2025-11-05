 Перейти к основному контенту
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,65 x 4 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,06 x 12 2 39 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,45 x 5 2 6,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт
0

Дубль Диаса помог «Баварии» выиграть у ПСЖ в Лиге чемпионов

Дубль Диаса принес «Баварии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов
Встреча завершилась со счетом 2:1. Колумбийский форвард Луис Диас отличился на 4-й и 32-й минутах
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Мюнхенская «Бавария» победила французский «Пари Сен-Жермен» в матче четвертого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1

Оба гола мюнхенской команды забил колумбийский форвард Луис Диас, отличившись на 4-й и 32-й минутах. ПСЖ смогли отыграть один мяч благодаря голу Жоау Невеша на 74-й минуте.

В добавленное время к первому тайму Луис Диас был удален с поля, получив прямую красную карточку за фол на Ашрафе Хакими. Марокканский защитник ПСЖ, который 4 ноября отпраздновал свое 27-летие, получил травму в результате этого столкновения. Он не смог продолжить игру.

Российский вратарь Матвей Сафонов был включен в заявку ПСЖ, но так и не принял участия в матче. Футболист выступает за французский клуб с лета 2024 года.

В текущем сезоне формат турнира изменился: количество участников увеличено с 32 до 36 клубов. При этом отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе

В ЛЧ «Бавария» занимает первое место с 12 очками после четырех туров. ПСЖ, имея 9 очков, потерпел первое поражение в турнире.

В следующем туре ПСЖ 26 ноября сыграет против «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» в этот же день встретиться с «Арсеналом».

Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов

«Славия Прага» — «Арсенал» (0:3)

«Наполи» — «Айнтрахт» (0:0)

«Ливерпуль» — «Реал» (1:0)

«Ювентус» — «Спортинг» (1:1)

«Атлетико» — «Юнион» (3:1)

«Олимпиакос» — ПСВ (1:1)

«Тоттенхэм Хотспур» — «Копенгаген» (4:0)

«Будё-Глимт» — «Монако» (0:1)

Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов футболисты ПСЖ ФК Бавария
