Дубль Диаса помог «Баварии» выиграть у ПСЖ в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1. Колумбийский форвард Луис Диас отличился на 4-й и 32-й минутах

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Мюнхенская «Бавария» победила французский «Пари Сен-Жермен» в матче четвертого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1

Оба гола мюнхенской команды забил колумбийский форвард Луис Диас, отличившись на 4-й и 32-й минутах. ПСЖ смогли отыграть один мяч благодаря голу Жоау Невеша на 74-й минуте.

В добавленное время к первому тайму Луис Диас был удален с поля, получив прямую красную карточку за фол на Ашрафе Хакими. Марокканский защитник ПСЖ, который 4 ноября отпраздновал свое 27-летие, получил травму в результате этого столкновения. Он не смог продолжить игру.

Российский вратарь Матвей Сафонов был включен в заявку ПСЖ, но так и не принял участия в матче. Футболист выступает за французский клуб с лета 2024 года.

В текущем сезоне формат турнира изменился: количество участников увеличено с 32 до 36 клубов. При этом отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе

В ЛЧ «Бавария» занимает первое место с 12 очками после четырех туров. ПСЖ, имея 9 очков, потерпел первое поражение в турнире.

В следующем туре ПСЖ 26 ноября сыграет против «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» в этот же день встретиться с «Арсеналом».