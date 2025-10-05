В ЦСКА назвали сроки восстановления Акинфеева после травмы

Акинфеев получил травму во втором тайме матча со «Спартаком». Безуглов заявил, что у вратаря надрыв связок голеностопа, восстановление займет до двух недель

Игорь Акинфеев (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил надрыв связок голеностопа в дерби со «Спартаком», сообщил врач армейского клуба Эдуард Безуглов, которого цитирует «Матч ТВ».

«Акинфеев в эпизоде подвернул голеностоп, там надрыв связок голеностопа, завтра посмотрим на динамику. Если все будет оптимистично, то 10–14 дней — и мы с этой проблемой справимся», — сказал Безуглов.

Безуглов отметил, что пока рано говорить о том, сможет ли Акинфеев сыграть в дерби с «Локомотивом» 18 октября.

Сам 39-летний вратарь в телеграм-канале сказал, что у него «маленькая, небольшая травма, но все хорошо».

Акинфеев получил травму в эпизоде со вторым голом «Спартака» на 57-й минуте, его заменил Владислав Тороп.

ЦСКА победил «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 3:2.