В ЦСКА назвали сроки восстановления Акинфеева после травмы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил надрыв связок голеностопа в дерби со «Спартаком», сообщил врач армейского клуба Эдуард Безуглов, которого цитирует «Матч ТВ».
«Акинфеев в эпизоде подвернул голеностоп, там надрыв связок голеностопа, завтра посмотрим на динамику. Если все будет оптимистично, то 10–14 дней — и мы с этой проблемой справимся», — сказал Безуглов.
Безуглов отметил, что пока рано говорить о том, сможет ли Акинфеев сыграть в дерби с «Локомотивом» 18 октября.
Сам 39-летний вратарь в телеграм-канале сказал, что у него «маленькая, небольшая травма, но все хорошо».
Акинфеев получил травму в эпизоде со вторым голом «Спартака» на 57-й минуте, его заменил Владислав Тороп.
ЦСКА победил «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 3:2.
