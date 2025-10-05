 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Барселона» впервые проиграла в чемпионате Испании

«Севилья» нанесла «Барселоне» первое поражение в чемпионате Испании
«Барселона» проиграла в гостях «Севилье» со счетом 1:4. Это первое поражение команды в Ла Лиге и второе подряд с учетом Лиги чемпионов. Левандовски в концовке не реализовал пенальти
Фото: Fran Santiago / Getty Images
Фото: Fran Santiago / Getty Images

«Барселона» уступила «Севилье» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 1:4.

«Севилья» открыла счет на 13-й минуте — забил 36-летний Алексис Санчес, который стал вторым самым возрастным игроком в XXI веке, реализовавшим пенальти в ворота «Барселоны», после 38-летнего футболиста «Леванте» Хосе Луиса Моралеса (23 августа).

На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Исаак Ромеро. Он стал первым игроком с 2004 года, заработавшим пенальти и забившим гол «Барселоне» в одном матче чемпионата.

Гости сократили отставание в компенсированное время первого тайма благодаря Маркусу Рэшфорду, который лидирует в клубе по системе «гол плюс пас» в этом сезоне (3+4 в десяти матчах во всех турнирах).

На 76-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти (в третий раз за десять попыток в чемпионате).

На 90-й минуте Хосе Мануэль Кармона вернул хозяевам разницу в два мяча, а Акор Адамс на 96-й довел счет до разгромного.

Для «Барселоны» это первое поражение в этом сезоне Ла Лиги (в предыдущих семи матчах у команды шесть побед, одна ничья) и второе подряд с учетом Лиги чемпионов (1:2 от ПСЖ 1 октября).

Каталонский клуб идет вторым в таблице с отставанием в два очка от лидирующего «Реала», «Севилья» поднялась на четвертое место.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
чемпионат Испании по футболу ФК Барселона ФК Севилья
