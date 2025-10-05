«Барселона» впервые проиграла в чемпионате Испании
«Барселона» уступила «Севилье» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 1:4.
«Севилья» открыла счет на 13-й минуте — забил 36-летний Алексис Санчес, который стал вторым самым возрастным игроком в XXI веке, реализовавшим пенальти в ворота «Барселоны», после 38-летнего футболиста «Леванте» Хосе Луиса Моралеса (23 августа).
На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Исаак Ромеро. Он стал первым игроком с 2004 года, заработавшим пенальти и забившим гол «Барселоне» в одном матче чемпионата.
Гости сократили отставание в компенсированное время первого тайма благодаря Маркусу Рэшфорду, который лидирует в клубе по системе «гол плюс пас» в этом сезоне (3+4 в десяти матчах во всех турнирах).
На 76-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти (в третий раз за десять попыток в чемпионате).
На 90-й минуте Хосе Мануэль Кармона вернул хозяевам разницу в два мяча, а Акор Адамс на 96-й довел счет до разгромного.
Для «Барселоны» это первое поражение в этом сезоне Ла Лиги (в предыдущих семи матчах у команды шесть побед, одна ничья) и второе подряд с учетом Лиги чемпионов (1:2 от ПСЖ 1 октября).
Каталонский клуб идет вторым в таблице с отставанием в два очка от лидирующего «Реала», «Севилья» поднялась на четвертое место.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов