Команда «Формулы-1» McLaren досрочно выиграла Кубок конструкторов

McLaren стала недосягаемой для Mercedes за шесть гонок до конца чемпионата, взяв титул второй раз подряд и десятый в истории

Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Команда McLaren по итогам Гран-при Сингапура второй раз подряд и десятый в истории стала обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1».

Победителем гонки, которая прошла на городской трассе, стал британец Джордж Расселл (Mercedes), вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — британец Ландо Норрис (McLaren).

McLaren для досрочной победы в Кубке нужно было попадание на подиум Норриса или Оскара Пиастри, в таком случае команда становилась недосягаемой для Mercedes.

В прошлом году McLaren завоевала Кубок конструкторов (первый с 1998 года) в финальной гонке, опередив Ferrari на 14 очков благодаря победе Норриса.

До конца сезона осталось еще шесть гонок. Таким образом, McLaren повторила рекорд Red Bull 2023 года по самой быстрой победе в сезоне (также за шесть Гран-при до конца), отмечает ESPN.