Команда «Формулы-1» McLaren досрочно выиграла Кубок конструкторов
Команда McLaren по итогам Гран-при Сингапура второй раз подряд и десятый в истории стала обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1».
Победителем гонки, которая прошла на городской трассе, стал британец Джордж Расселл (Mercedes), вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — британец Ландо Норрис (McLaren).
McLaren для досрочной победы в Кубке нужно было попадание на подиум Норриса или Оскара Пиастри, в таком случае команда становилась недосягаемой для Mercedes.
В прошлом году McLaren завоевала Кубок конструкторов (первый с 1998 года) в финальной гонке, опередив Ferrari на 14 очков благодаря победе Норриса.
До конца сезона осталось еще шесть гонок. Таким образом, McLaren повторила рекорд Red Bull 2023 года по самой быстрой победе в сезоне (также за шесть Гран-при до конца), отмечает ESPN.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов