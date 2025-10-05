 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Худший клуб РПЛ одержал первую победу в сезоне

«Сочи» обыграл «Пари НН», одержав первую победу в сезоне РПЛ
«Сочи» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1. Победный гол на счету Сааведры, сыгравшего на добивании после отбитого пенальти
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

Занимающий последнее место в таблице РПЛ «Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура, одержав первую победу с начала чемпионата.

Матч в Сочи завершился со счетом 2:1.

У хозяев счет на 35-й минуте открыл Владимир Ильин.

Гости сравняли на 48-й благодаря удару Хуана Боселли со штрафного.

На 55-й вратарь нижегородцев Никита Медведев отразил пенальти Игнасио Сааведры, но чилиец удачно сыграл на добивании.

«Сочи» набрал пять очков и остался на последнем месте в турнирной таблице.

У нижегородской команды третье поражение подряд и 15-е место (шесть очков).

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «Пари НН» 18 октября примет тольяттинский «Акрон», а «Сочи» на следующий день сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

