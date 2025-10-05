Худший клуб РПЛ одержал первую победу в сезоне
Занимающий последнее место в таблице РПЛ «Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура, одержав первую победу с начала чемпионата.
Матч в Сочи завершился со счетом 2:1.
У хозяев счет на 35-й минуте открыл Владимир Ильин.
Гости сравняли на 48-й благодаря удару Хуана Боселли со штрафного.
На 55-й вратарь нижегородцев Никита Медведев отразил пенальти Игнасио Сааведры, но чилиец удачно сыграл на добивании.
«Сочи» набрал пять очков и остался на последнем месте в турнирной таблице.
У нижегородской команды третье поражение подряд и 15-е место (шесть очков).
В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «Пари НН» 18 октября примет тольяттинский «Акрон», а «Сочи» на следующий день сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
