«Сам сдался». Как Россия лишилась последнего чемпиона UFC

В воскресенье на турнире UFC 320 россиянин Магомед Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом и потерял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Как отреагировали эксперты на результат боя — в подборке «РБК Спорт»

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Россиянин Магомед Анкалаев потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе в бою-реванше против бразильца Алекса Перейры. Поединок проходил на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Перейра нокаутировал Анкалаева в первом же раунде, бой завершился на отметке 1 минута 20 секунд.

Ранее, в марте, Анкалаев завоевал чемпионский титул, победив Перейру. Тогда россиянин стал пятым российским чемпионом UFC, присоединившись к Олегу Тактарову, Хабибу Нурмагомедову, Петру Яну и Исламу Махачеву. При этом боец стал первым российским обладателем титула именно в полутяжелом весе.

После поражения Анкалаева в UFC не осталось российских чемпионов. Сейчас титулами владеют: бразильцы Александр Пантожа и Алекс Перейра, грузин Мераб Двалишвили, австралийцы Александр Волкановски и Джек Делла Маддалена, испанец Илия Топурия, британец Том Аспинэлл и чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ.

В активе 38-летнего Перейры 13 побед и три поражения.

На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся).

Мнение экспертов

Кирилл Сидельников, российский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший тяжеловес Bellator

«Я не ожидал такого исхода, потому что первый бой был явно в пользу Анкалаева, плюс он уже был (перед реваншем) чемпионом. И не ожидал от Перейры такого настроя и порыва, который он с самого начала боя начал навязывать. Эту его импульсивность Анкалаев не смог полностью сдержать. Может быть, где-то сыграл неправильный настрой», — сказал Сидельников «РБК Спорт».

Он считает, что бой с участием Анкалаева не был достаточно «раскачан» самим бойцом. Анкалаев — спокойный, лояльный в соцсетях, не склонный к громким заявлениям или треш-току.

«Не особо будет интересно делать трилогию. На самом деле, оптимальный итог — это сделать бой Перейры с Иржи Прохазкой. Для руководства UFC это будет интереснее», — отметил Сидельников.

Расул Магомедалиев, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Магомед, по-моему, сам психологически где-то сдался. А Перейра удачно поймал момент. И для него это, конечно, счастье, как лотерейный билет, что он так попал. А так, конечно, не знаю, что там случилось. Анкалаев, реально, должен был его по всем моментам разобрать — и в стойке, и в борьбе. Но все же это MMA, такие моменты бывают. Нужно посмотреть, в чем причина того, что он (Анкалаев) долго стоял возле сетки», — сказал Магомедалиев «РБК Спорт».

Евгений Гончаров, бывший чемпион ACA в тяжелом весе

«Очень удивлен. Не предполагал такого развития событий. Да, считал, что бой будет непростым, Перейра умеет делать работу над ошибками, но победит Магомед. Но такого! Наверное, мало кто ожидал такого результата. Дерьмо случается. Желаю Анкалаеву вернуться сильнее. Он сильный ментально и физически. У него все для этого есть. Я бы посмотрел третий бой», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru.

Михаил Рагозин, боец RCC

«Шок просто. Честно, не ожидал такого, конечно, развития событий. Но Анкалаев, видимо, психологически не справился от этого давления. Ну и Перейра огромный, просто огромный, вышел на бой, он был очень заряженный. Мы видели, чем всё это закончилось. У Перейры, конечно, тяжеленные удары, тяжеленные лоу-кики, но такого не ожидал никто. Перейра сразу пробил эти два лоу-кика внутренних в кость прямо. Может быть, я не знаю, он сломал ногу там Анкалаеву, но пробил, точно. Конечно, очень удивительно», — сказал Рагозин корреспонденту «Чемпионата».

Андрей Корешков, бывший чемпион Bellator

«Все неожиданно случилось. Внезапный прессинг бразильца решил исход встречи. Не ожидал Анкалаев и пропустил достаточно тяжелый удар, потому что даже когда он прошел в ноги, Перейра просто на него сел, и Магомед даже сдвинуть его не смог. Но я не думаю, что это обусловлено тем, что там Анкалаев плохо борется или не был готов. Он просто был очень сильно потрясен», — сказал Корешков MMA.Metaratings.ru

Корешков пояснил, что остановка боя не была преждевременной: рефери долго следили за добиванием, что вынудило Анкалаева перейти в «глухую оборону».

«Понятно, что не в голову, а в основном в руки все прилетало, но позицию он не улучшал. Замер. Чего ждал? Видимо, сильно пропустил. Думал, что восстановится, но для этого нужно что-то делать. Не останавливаться. Что-то еще. Анкалаев не смог этого сделать. Отсюда и остановка», — добавил Корешков.

Петр Ян, российский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе

«Это стало напоминанием, что бои-реванши могут сильно отличаться от первого боя», — написал Петр на своей странице в X.

Хавьер Мендес, американский тренер и наставник команды Хабиба Нурмагомедова

«Я еще не смотрел бой. Но мне грустно от того, что Анкалаев проиграл», — сказал Хавьер «РБК Спорт».

Тимур Мусаев, российский боец

«Честно сказать, я шокирован результатом. Думал, что Магомед будет более раскрепощенным в этом бою, а получилось так, что Перейра уверенно пошел. Когда проходит такой поединок, сложно анализировать, что не получилось. Тут в целом ничего не получилось. А Перейра сделал свою работу, сделал то, что могло принести ему успех», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Он добавил, что будет интересно посмотреть на третий бой. Но, вероятно, UFC не будет сразу организовывать поединок между Перейрой и Анкалаевым. «Быстрый нокаут все‑таки, да и другие претенденты есть», — заключил Мусаев.

Дана Уайт, глава UFC

«Перейра сделал сегодня ночью все, что и должен был. Пойдет ли он выше? Он всегда хотел подраться с Джоном Джонсом. Но для него это большой скачок — подняться в новый дивизион. Не знаю. Мне кажется, в полутяжелом весе еще остались испытания для него», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Иржи Прохазка, бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг

«Все знают, что Анкалаев мне не нравится, потому что он просто написал обо мне какую-то чушь... Это не важно, но я очень рад, что Алекс победил», — приводит слова Прохазки Sportskeeda.

Мэтт Браун, американский боец UFC

«Алекс выглядел несокрушимым, пока Анкалаев не лишил его этого (и чемпионского титула). И теперь он снова выглядит несокрушимым», — написал Браун на странице в X.

Дерек Брансон, американский боец UFC

«Алекс Перейра может завершить карьеру с поясом. Только ударники могут бросить ему вызов», — написал Брансон на странице в X.

Джуниор Дос Сантос, бывший чемпион тяжелого веса UFC

«Эта старая добрая кобра-убийца, работает на ура. Анкалаева буквально сбила машина, и он до сих пор ничего не понимает. Потрясающе! Старый добрый удар справа. Перейра просто великолепен», — написал Дос Сантос на странице в X.