Марину Сечину переизбрали на пост президента Федерации конного спорта
Марина Сечина во второй раз переизбрана на пост президента Федерации конного спорта России (ФКСР).
Отчетно-выборная конференция Федерации конного спорта России прошла в субботу в Москве. Президент избирается на четыре года.
Сечина возглавляет ФКСР с декабря 2016 года. До этого, в октябре 2016 года, глава федерации Сергей Маслов был арестован по подозрению в хищении 1 млрд руб.
В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности Международной федерации конного спорта (FEI). В ноябре 2023 года она была переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта и сохранила членство в правлении организации.
Марина Сечина — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина. Они развелись в 2011 году.
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