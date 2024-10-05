Марину Сечину переизбрали на пост президента Федерации конного спорта

Отчетно-выборная конференция Федерации конного спорта России прошла в субботу в Москве. Президент избирается на четыре года

Марина Сечина во второй раз переизбрана на пост президента Федерации конного спорта России (ФКСР).

Отчетно-выборная конференция Федерации конного спорта России прошла в субботу в Москве. Президент избирается на четыре года.

Сечина возглавляет ФКСР с декабря 2016 года. До этого, в октябре 2016 года, глава федерации Сергей Маслов был арестован по подозрению в хищении 1 млрд руб.

В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности Международной федерации конного спорта (FEI). В ноябре 2023 года она была переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта и сохранила членство в правлении организации.

Марина Сечина — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина. Они развелись в 2011 году.