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«Спартак» обыграл ЦСКА в хоккейном дерби Москвы

«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА в хоккейном дерби Москвы
Победу «Спартаку», выигравшему со счетом 4:2, помог одержать бывший капитан московского «Динамо» Андрей Миронов

На московской арене «Мегаспорт» завершился матч Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Победу со счетом 4:2 одержала команда Алексея Жамнова.

На 11-й минуте игры ЦСКА вышел вперед. Команда Ильи Воробьева, оставшаяся в меньшинстве, провела контратаку: шайбу с передачи Виталия Абрамова забросил Павел Карнаухов. Однако через пять минут «Спартак» сравнял счет после гола Андрея Миронова, перешедшего в межсезонье в клуб Жамнова из столичного «Динамо», где он стал рекордсменом по числу проведенных матчей, побив рекорд Сергея Вышедкевича.

Во второй двадцатиминутке гости снова вышли вперед, когда на 29-й минуте матча шайбу в ворота отправил Прохор Потапов. Но через две минуты Павел Порядин после долгой позиционной атаки вновь восстановил равновесие.

В третьем периоде за шесть минут до конца встречи Дмитрий Вишневский практически с синей линии набросил на пятачок шайбу, которая рикошетом залетела в ворота голкипера ЦСКА. За две минуты до окончания матча «Спартак» получил удаление, но смог закрепить результат, проведя быструю контратаку на пустые ворота армейцев, снявших вратаря.

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