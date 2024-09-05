Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за СКА в КХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Кузнецов, на протяжении 10 последних лет выступавший в НХЛ, забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге за свою новую команду. Игрок отличился в гостевой встрече против магнитогорского «Металлурга».
Кузнецов забил в начале второго периода, сделав счет 2:2 после передачи хорвата Борны Рендулича. Нападающий отпраздновал дебютную шайбу своей фирменной «птичкой», подняв одну ногу и расставив руки в стороны. На момент публикации новости «Металлург» ведет со счетом 4:3 после окончания второй двадцатиминутки.
Евгений Кузнецов начал профессиональную карьеру в челябинском «Тракторе» в 2009 году, однако годом позже был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под 26-м номером «Вашингтон Кэпиталз», за который он выступал с 2014 года. В 2018 году вместе со своим клубом он выиграл Кубок Стэнли.
Со СКА он подписал четырехлетний контракт после расторжения соглашения с «Каролина Харрикейнз», в котором он оказался после завершения программы помощи игрокам НХЛ.
Со сборной России Евгений Кузнецов побеждал на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером.
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