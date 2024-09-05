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Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за СКА в КХЛ

Евгений Кузнецов забил первый гол за СКА в КХЛ
Экс-нападающий «Вашингтона» и «Каролины» отличился во втором периоде встречи с магнитогорским «Металлургом», сделав счет 2:2
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Кузнецов, на протяжении 10 последних лет выступавший в НХЛ, забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге за свою новую команду. Игрок отличился в гостевой встрече против магнитогорского «Металлурга».

Кузнецов забил в начале второго периода, сделав счет 2:2 после передачи хорвата Борны Рендулича. Нападающий отпраздновал дебютную шайбу своей фирменной «птичкой», подняв одну ногу и расставив руки в стороны. На момент публикации новости «Металлург» ведет со счетом 4:3 после окончания второй двадцатиминутки.

Евгений Кузнецов начал профессиональную карьеру в челябинском «Тракторе» в 2009 году, однако годом позже был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под 26-м номером «Вашингтон Кэпиталз», за который он выступал с 2014 года. В 2018 году вместе со своим клубом он выиграл Кубок Стэнли.

Со СКА он подписал четырехлетний контракт после расторжения соглашения с «Каролина Харрикейнз», в котором он оказался после завершения программы помощи игрокам НХЛ.

Со сборной России Евгений Кузнецов побеждал на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером.

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Евгений Кузнецов КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург
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