Главе банка дали 12 лет тюрьмы за хищение у Радулова более ₽1,6 млрд

Бывшего председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова приговорили к 12 годам лишения свободы, его помощника Романа Швеца — к 6,5 года, замначальника клиентского отдела банка Елену Пантелееву — к пяти годам

Сергей Кононов и Роман Швец (Фото: moscowproc / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывших менеджеров Транснационального банка (ТБ), которых обвиняют в хищении более 1,6 млрд руб. у двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова, к тюремным срокам от пяти лет. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы.

Бывшего председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова приговорили к 12 годам лишения свободы, его помощника Романа Швеца — к шести годам и шести месяцам, замначальника клиентского отдела банка Елену Пантелееву — к пяти годам.

Материалы уголовного дела должен был рассматривать Мещанский суд, но уголовное дело по ходатайству адвокатов было перенесено в Замоскворецкий суд по подсудности, сообщал «Коммерсантъ». Против изменения подсудности дела возражали следователь, прокурор и представитель Радулова. 6 июля 2022 года Мещанский райсуд уже приговорил к четырем годам условно экс-президента этого банка Анну Бондарук.

В декабре 2020 года адвокат Радулова, на тот момент выступавшего в НХЛ за «Даллас Старз», Сергей Ташков сообщил, что хоккеист на протяжении нескольких лет переводил зарплату в банк, у которого впоследствии отозвали лицензию. По словам адвоката, у Радулова было вложено в этот банк около 1,5 млрд руб.

«Коммерсантъ» писал, что Радулов был знаком с Кононовым и тот лично уговорил спортсмена в 2008 году открыть в банке счет, на который до апреля 2015 года поступала зарплата хоккеиста.

Расследование уголовного дела началось в октябре 2018 года по факту хищения у вкладчиков 213,4 млн руб. По версии следствия, средства были похищены еще в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов смогло вернуть клиентам лишь 5,9 млрд руб.

Радулов — чемпион мира 2008 и 2009 годов в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина 2011 года с уфимским «Салаватом Юлаевым». В июне нападающий перешел в «Локомотив».