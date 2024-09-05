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В сборной России по футболу назначили нового капитана

В сборной России по футболу сменили капитана перед матчем с Вьетнамом
Иван Обляков впервые выйдет с капитанской повязкой в составе сборной России
Иван Обляков
Иван Обляков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назначен капитаном сборной России на товарищеский матч с командой Вьетнама.

Обляков впервые выйдет с капитанской повязкой в составе сборной России. Он дебютировал в сборной 12 ноября 2020 года в товарищеской игре с Молдавией (0:0). На счету 26-летнего полузащитника девять игр и три гола за национальную команду.

Это второй матч сборной в 2024 году. В марте Россия в товарищеской встрече обыграла Сербию со счетом 4:0, капитаном был Александр Головин.

Матч с Вьетнамом пройдет в Ханое, начнется в 16:00.

В столицу Вьетнама прилетели 28 футболистов, в их числе два легионера — вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Далер Кузяев, выступающие во французских ПСЖ и «Гавре». Сафонов не попал в стартовый состав. Он пропустил последнюю игру своего клуба из-за вируса.

Фото: Пресс-служба сборной России по футболу
Состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Вьетнамом
(Фото: Пресс-служба сборной России по футболу)

Главный тренер команды Валерий Карпин не стал вызывать травмированных Арсена Захаряна («Реал Сосьедад», Испания) и Александра Головина («Монако», Франция), а также сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК).

Сборная России 7 сентября в Ханое проведет товарищескую игру с Таиландом.

Россия отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

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Теги
Руслан Алиев
сборная России по футболу Валерий Карпин Иван Обляков
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