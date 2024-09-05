Журналист Карпов сообщил об отказе «Спартака» покупать Джона Кордобу
Московский «Спартак» отказался приобретать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, сообщает журналист Иван Карпов. По его словам, столичный клуб вышел из переговоров из-за требования агента колумбийца по зарплате — €5 млн в год.
Как ранее сообщал журналист Сергей Егоров, красно-белые готовы были платить нападающему не более €3 млн.
Ранее журналист Radio Colombia Пипе Сьерра в своем аккаунте в соцсети X сообщил, что «Спартак» договорился с «Краснодаром» по трансферу 31-летнего форварда сборной Колумбии за €16 млн.
Кордоба перешел в «Краснодар» из берлинской «Герты» летом 2021 года за €20 млн. За российский клуб провел 91 матч, забил 46 мячей и отдал 22 голевые передачи. В нынешнем сезоне в его активе 1 гол и 2 передачи в 6 играх.
Действующее соглашение с краснодарским клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в €14 млн.
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