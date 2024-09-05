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Дело Квинси Промеса ,  
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Глушаков рассказал, как помог Промесу перейти в «Юнайтед»

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Дело Квинси Промеса
«Юнайтед» 4 сентября анонсировал переход Квинси Промеса
Квинси Промес и Денис Глушаков
Квинси Промес и Денис Глушаков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что принял участие в трансфере бывшего одноклубника по московскому «Спартаку» Квинси Промеса в дубайский «Юнайтед».

«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом», — рассказал Глушаков «Спорт-Экспрессу».

«Юнайтед», который выступает во втором дивизоне ОАЭ, 4 сентября в соцсетях опубликовал видео медосмотра Промеса с подписью: «Скоро будут большие новости! Близится крупное подписание «Юнайтед». Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!»

Генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану 5 сентября сообщил, что на данный момент контракт с Промесом не подписан.

«Нужно еще немного подождать, всему свое время, — цитирует Чебану «Спорт-Экспресс». — Квинси живет в Дубае, мы работаем в этом городе. Он нам как игрок очень сильно интересен. Мы с Квинси давно дружим, поэтому было легко вести переговоры, между нами было понимание».

«Спартак» летом сообщил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора — за нападение с ножом на кузена.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему запрещено покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. В общей сложности он провел 235 матчей за «Спартак», в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

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Квинси Промес ФК Спартак Москва Денис Глушаков
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Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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