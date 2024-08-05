Рекордсменку мира в беге лишили серебра Олимпиады из-за дисквалификации
Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, финишировавшая второй в финальном женском забеге на 5000 м Олимпийских игр в Париже, лишилась серебряной медали из-за дисквалификации.
За два круга до финиша Кипьегон схватила за руку эфиопскую спортсменку Гудаф Цегай. Кенийка пересекла финишную черту второй (14.29,60), но ее результат был аннулирован. Серебряную медаль выиграла голландская спортсменка Сифан Хассан, добежавшая третьей (14.30,61).
Победительницей в забеге стала двукратная чемпионка мира по кроссу кенийка Беатрис Чебет (14.28,56). Тройку призеров замкнула итальянка Надя Баттоклетти (14.31,64).
30-летняя Кипьегон является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 1500 м. Также на ее счету два золото и два серебра чемпионатов мира. Она является рекордсменкой в беге на 1500 м (3 минуты 49,11 секунды).
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram