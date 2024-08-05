«Спартак» разгромил «Крылья Советов»
Футболисты московского «Спартака» победили самарские «Крылья Советов». Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами отличились Манфред Угальде (29-я и 56-я минуты) и Данил Пруцев (40).
Аргентинский полузащитник Эсекиэль Барко, который отметился двумя голевыми передачами в матче, стал первым игроком с тремя результативными действиями в своих первых двух матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Юры Мовсисяна в 2013 году. В прошлом туре против «Химок» Барко забил мяч.
Перед матчем гимн России включили на домашней арене «красно-белых» только с третьей попытки. Сначала на стадионе в Тушино зазвучала песня We Are the Champions группы Queen, но ее сразу выключили. Потом включили гимн «Спартака» и только после него — российский гимн.
Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев нанес символический удар по мячу.
После трех туров «Спартак» набрал шесть очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В прошлом туре «красно-белые» победили «Химки» (3:1), а в Кубке России победили «Динамо» (3:0).
Самарский клуб остался единственным клубом сезона РПЛ, который не набрал ни одного очка в трех турах, занимая последнее, 16-е место.
В следующем туре «Спартак» 11 августа дома сыграет с «Ахматом», а «Крылья Советов» в этот же день примут воронежский «Факел».
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