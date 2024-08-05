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Умер трехкратный олимпийский чемпион в гребле Вячеслав Иванов

Чемпион трех Олимпиад в академической гребле Вячеслав Иванов умер в 86 лет
Вячеслав Иванов завоевал первое олимпийское золото в 1956 году, когда ему было 18 лет, а в 1962-м стал первым чемпионом мира в одиночке. В ФГСР его назвали символом силы, воли к победе и преданности своей стране
Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов (Фото: Телеграм-канал ФГСР)

Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира в академической гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Иванов завоевал золото в одиночке на Играх 1956, 1960 и 1964 годов, при этом первую медаль он взял в возрасте 18 лет.

В 1962 году он стал первым чемпионом мира в одиночке. Также на его счету четыре высшие награды на европейских первенствах.

«Он был символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, его победы на чемпионате мира и Европы — все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые он проявлял на спортивной арене», — заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

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Анна Сатдинова
академическая гребля
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