Умер трехкратный олимпийский чемпион в гребле Вячеслав Иванов
Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира в академической гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Иванов завоевал золото в одиночке на Играх 1956, 1960 и 1964 годов, при этом первую медаль он взял в возрасте 18 лет.
В 1962 году он стал первым чемпионом мира в одиночке. Также на его счету четыре высшие награды на европейских первенствах.
«Он был символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, его победы на чемпионате мира и Европы — все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые он проявлял на спортивной арене», — заявил глава ФГСР Алексей Свирин.
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